Женский чемпионат. Ворскла примет Днепр-1 и другие матчи тура

В четверг, 31 августа, стартует 4-й тур женского чемпионата. Открывать его будут первая и вторая команда турнирной таблицы "Днепр-1" отправится в гости к "Ворскле". Оба коллектива подходят к очному противостоянию в прекрасной игровой форме. И полтавчанки и днепрянки имеют одинаковое количество забитых мячей. При этом полтавская команда еще ни разу не пропускала. Более того, команда Натальи Зинченко сыграет второй матч за неделю. Накануне "Ворскла" забила 30 голов "Атексу" и вышла в следующую стадию Кубка Украины.

На следующий день "ЭМС-Подолье" на своем поле примет "Кривбасс". Хозяйки не знают вкуса победы четыре матча подряд (учитывая кубковую игру). Криворожанки одержали победы на старте, но в 3-м туре сыграли вничью. Винничанки отстают от оппоненток на семь зачетных пунктов. "ЭМС-Подолье" уступает "Кривбассу" и по разнице забитых и пропущенных голов.

В субботу на поле сойдутся соседи по турнирной таблице. "Шахтер" в родных стенах сыграет с "Вересом", а "Пантеры" померяются силами с "Мариуполем". Что интересно, дончанки и ровенчанки имеют равные показатели. Лишь соотношение мячей лучше у донецкой команды. Примерно аналогичная ситуация и во второй паре.

В воскресенье, "Ладомир" будет противостоять "Колосу". Ковалевская команда выступает пока успешнее своих соперниц. Волынянки играют крайне нестабильно - 1 победа, 1 ничья и 1 поражение. "Ладомир" отстает от "Колоса" всего лишь на два балла. Остается посмотреть, кому из соперниц больше улыбнется удача.

Закрывать тур будут в понедельник. В этот день запланирована игра между "Жилстроем-1" и "Динамо". Старт сезона харьковчанок можно назвать удачным. Команда обыграла "ЭМС-Подолье" и "Пантер", а также сыграла вничью с "Ладомиром". Это позволило им оставаться в верхней части таблицы. Киевлянки демонстрируют пока посредственные результаты. К тому же столичный коллектив немало пропускает в свои ворота. Впрочем, в свете последних событий, пока неизвестно будет ли "Жилстрой-1" проводить эту игру. Харьковская команда осталась без главного инвестора и находится на грани исчезновения.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 4-й тур

31 августа (четверг)

"Ворскла" - "Днепр-1" 11:00

1 сентября (пятница)

"ЭМС-Подолье" - "Кривбасс" 16:00

2 сентября (суббота)

"Шахтер" - "Верес" 11:00

"Мариуполь" - "Пантеры" 11:00

3 сентября (воскресенье)

"Ладомир" - "Колос" 12:00

4 сентября (понедельник)

"Жилстрой-1" - "Динамо" 17:00