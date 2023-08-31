  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Динамо сыграет с Днепром-1: результаты жеребьевки 1/4 финала женского Кубка Украины
В тренде

Динамо сыграет с Днепром-1: результаты жеребьевки 1/4 финала женского Кубка Украины

Женский футбол
(1 голосов)

"Шахтер" встретится с "Колосом"

Динамо сыграет с Днепром-1: результаты жеребьевки 1/4 финала женского Кубка Украины

Фото: womensfootball.com.ua

Новина українською

В четверг, 31 августа, в Дома футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женщин-2023/24.

Пары 1/4-й финала:

  • "Динамо" - "Днепр-1"
  • "Жилстрой-1" - "Минай"/"Кривбасс"
  • "Ладомир" - "Ворскла"
  • "Шахтер" - "Колос"

Базовые даты: 1/4 финала - 13 сентября 2023*, 4 и 21 октября 2023*, 4 и 21 октября 2023*
* - учитывая участие клубов в еврокубках

По теме
yellow-arrow
Женский чемпионат. Ворскла примет Днепр-1 и другие матчи тура
yellow-arrow
Минай презентовал женскую команду. Это первые профессионалки в истории закарпатского футбола
yellow-arrow
Футболистки Ворсклы забили 30 голов в кубковом матче
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Украины женский футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде