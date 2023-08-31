Динамо сыграет с Днепром-1: результаты жеребьевки 1/4 финала женского Кубка Украины
"Шахтер" встретится с "Колосом"
Фото: womensfootball.com.ua
В четверг, 31 августа, в Дома футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу среди женщин-2023/24.
Пары 1/4-й финала:
- "Динамо" - "Днепр-1"
- "Жилстрой-1" - "Минай"/"Кривбасс"
- "Ладомир" - "Ворскла"
- "Шахтер" - "Колос"
Базовые даты: 1/4 финала - 13 сентября 2023*, 4 и 21 октября 2023*, 4 и 21 октября 2023*
* - учитывая участие клубов в еврокубках
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