Женский чемпионат. Победа Ворсклы над Днепром-1, ничья Жилстроя-1 и Динамо
Были сыграны все матчи 4-го тура
Фото scdnipro1.com.ua
В женском чемпионате состоялись матчи 4-го тура. Открывался он в четверг в Полтаве матчем между "Ворсклой" и "Днепром-1". Хозяева поля завладели инициативой с самого начала, что уже дало результат к 18-й минуте: дублем отметилась Яна Калинина. До перерыва еще три мяча побывали в воротах гостей. Во второй 45-ти минутке картина игры не изменилась. Днепрянки не смогли справиться с давлением соперниц. "Ворскла" же своего шанса не упустила и спокойно довела дело до разгрома - 8:0.
"Кривбасс" играл на выезде против "ЭМС-Подолье". Гости подтвердили статус фаворита матча и вышли вперед уже на 6-й минуте. Вскоре криворожанки удвоили свое преимущество. Второй тайм полностью оставался за командой Константина Фролова. Перевернуть ход поединка винничанкам так и не удалось. Как итог, 5:0 в пользу криворожской команды.
"Шахтер" в родных стенах принимал "Верес". Дончанки убили интригу еще в первой половине встречи. Свои моменты реализовали Викалюк, Мохнач, Молодюк и Семенюк. Во втором тайме ровечанки сумели ответить на пропущенные мячи. А вот крупного поражения избежать им не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал домашнюю победу "Шахтера" со счетом 7:2.
"Мариуполь" дома проиграл "Пантерам". В начале игры команды обменялись голами, и равный счет продержался до конца первого тайма. В дальнейшем игра развивалась по схожему сценарию. Но последнее слово было за гостями. На 84-й минуте Оксана Билокур реализовала пенальти и вырвала для "Пантер" победу - 3:2.
"Ладомир" на своем поле уступил "Колосу". Волынянки первыми открыли счет в матче, однако пропустили гол в раздевалку. После отдыха гости отметились еще дважды - сначала Татьяна Китаева, а спустя две минуты Ирина Майбородина. Под занавес матча ковалевская команда забила еще раз. Победа 4:1 над "Ладомиром" позволила "Колосу" ворваться в первую тройку.
"Жилстрой-1" находился на грани исчезновения из-за финансовых проблем. Однако харьковчане нашли нового спонсора и продолжат свое существование. В понедельник, "Жилстрою-1" выпала честь закрывать программу тура с "Динамо". В первом тайме поединка между соперницами зрители забитых голов не увидели. После перерыва счет на табло так и не изменился. В итоге, нулевая ничья 0:0
Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 4-й тур
31 августа (четверг)
"Ворскла" - "Днепр-1" 8:0
1 сентября (пятница)
"ЭМС-Подолье" - "Кривбасс" 0:5
2 сентября (суббота)
"Шахтер" - "Верес" 7:2
"Мариуполь" - "Пантеры" 2:3
3 сентября (воскресенье)
"Ладомир" - "Колос" 1:4
4 сентября (понедельник)
"Жилстрой-1" - "Динамо" 0:0
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