Женский чемпионат. Верес сыграет с Ладомиром, а Шахтер отправится в Днепр

Пятый тур чемпионата Украины среди женских команд начнется и завершится в один, а также оставит после себя перенос. Первыми выяснять отношения будут "Верес" и "Ладомир". Одно очко и две строчки турнирной таблицы разделяют сейчас эти команды. Разница забитых и пропущенных мячей оптимизма не внушает. И если ровенчанки чаще забивают и чаще пропускают, то волынянки как раз наоборот. Оба коллектива активно будут стараться прервать свою безвыигрышную серию.

Часом позже встретятся "Колос" и "ЭМС-Подолье". Ковалевская команда выглядит более стабильной, нежели винницкая. В таблице в принципе все предсказуемо. У "Колоса" после четырех туров есть три победы в своем активе. Винничанки в этом сезоне еще не побеждали. Команда Людмилы Покотило расположилась на 3-й строчке с 9 набранными пунктами. В свою очередь, "ЭМС-Подолье" занимает предпоследнюю позицию с нулем очков.

В это же время "Днепр-1" на своем поле примет "Шахтер". У днепрянок дела идут пока очень даже неплохо - три победы и одно поражение. Дончанки выглядят не слишком внушительно - две победы в четырёх встречах. В турнирной таблице донецкая команда отстает от днепровской на 3 балла. Хотя разница забитых и пропущенных мячей в пользу "Шахтера".

В 16:00 начнется поединок в Киеве, где "Динамо" примет "Мариуполь". Динамовки в прошлом туре разошлись миром с "Жилстроем-1" (0:0). Что касается мариупольчанок, то они не смогли удержать хотя бы ничью с "Пантерами" (2:3). Соперниц разделяет 7 очков - "Динамо" идет 6-м, а "Мариуполь" сейчас находится на дне турнирной таблицы. Впрочем, и пропускает мариупольская команда немало. Фаворит в этой паре вроде бы очевиден, но сенсация не исключена.

"Ворскла" и "Кривбасс" перенесли игры против "Пантер" и Жилстроя-1" соответственно из-за участия в Лиге чемпионов. Полтавчанки обыграл "Флору" и поборются за выход во втором раунд отбора. Они встретятся с хорватским "Осиеком". Для криворожанок дебют в главном еврокубке сложился неудачно. Команда из Кривого Рога уступила "Парижу". "Кривбасс еще проведет игру со шведским "Линчепингом", однако тот уже не имеет турнирного значения. Игры пройдут в субботу, 9 сентября.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 5-й тур

9 сентября (суббота)

"Верес" - "Ладомир" 11:00

"Колос" - "ЭМС-Подолье" 12:00

"Днепр-1" - "Шахтер" 12:00

"Динамо" - "Мариуполь" 16:00

"Кривбасс" - "Жилстрой-1" -

"Пантеры" - "Ворскла" -