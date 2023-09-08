Женский чемпионат. Верес сыграет с Ладомиром, а Шахтер отправится в Днепр
Две игры перенесены из-за еврокубков
Фото: НК Верес
Пятый тур чемпионата Украины среди женских команд начнется и завершится в один, а также оставит после себя перенос. Первыми выяснять отношения будут "Верес" и "Ладомир". Одно очко и две строчки турнирной таблицы разделяют сейчас эти команды. Разница забитых и пропущенных мячей оптимизма не внушает. И если ровенчанки чаще забивают и чаще пропускают, то волынянки как раз наоборот. Оба коллектива активно будут стараться прервать свою безвыигрышную серию.
Часом позже встретятся "Колос" и "ЭМС-Подолье". Ковалевская команда выглядит более стабильной, нежели винницкая. В таблице в принципе все предсказуемо. У "Колоса" после четырех туров есть три победы в своем активе. Винничанки в этом сезоне еще не побеждали. Команда Людмилы Покотило расположилась на 3-й строчке с 9 набранными пунктами. В свою очередь, "ЭМС-Подолье" занимает предпоследнюю позицию с нулем очков.
В это же время "Днепр-1" на своем поле примет "Шахтер". У днепрянок дела идут пока очень даже неплохо - три победы и одно поражение. Дончанки выглядят не слишком внушительно - две победы в четырёх встречах. В турнирной таблице донецкая команда отстает от днепровской на 3 балла. Хотя разница забитых и пропущенных мячей в пользу "Шахтера".
В 16:00 начнется поединок в Киеве, где "Динамо" примет "Мариуполь". Динамовки в прошлом туре разошлись миром с "Жилстроем-1" (0:0). Что касается мариупольчанок, то они не смогли удержать хотя бы ничью с "Пантерами" (2:3). Соперниц разделяет 7 очков - "Динамо" идет 6-м, а "Мариуполь" сейчас находится на дне турнирной таблицы. Впрочем, и пропускает мариупольская команда немало. Фаворит в этой паре вроде бы очевиден, но сенсация не исключена.
"Ворскла" и "Кривбасс" перенесли игры против "Пантер" и Жилстроя-1" соответственно из-за участия в Лиге чемпионов. Полтавчанки обыграл "Флору" и поборются за выход во втором раунд отбора. Они встретятся с хорватским "Осиеком". Для криворожанок дебют в главном еврокубке сложился неудачно. Команда из Кривого Рога уступила "Парижу". "Кривбасс еще проведет игру со шведским "Линчепингом", однако тот уже не имеет турнирного значения. Игры пройдут в субботу, 9 сентября.
Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 5-й тур
9 сентября (суббота)
"Верес" - "Ладомир" 11:00
"Колос" - "ЭМС-Подолье" 12:00
"Днепр-1" - "Шахтер" 12:00
"Динамо" - "Мариуполь" 16:00
"Кривбасс" - "Жилстрой-1" -
"Пантеры" - "Ворскла" -
Популярное сейчас
- На войне погиб брат футболиста киевского Динамо
- Первый мундиаль Англии: они считали себя фаворитом, но проиграли учителям, водителям и почтальонам
- Уничтожено более 20 танков за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на 8 сентября
- Женская команда Ворсклы узнала соперника в следующем раунде Лиги чемпионов
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО