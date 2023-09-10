Женский чемпионат. Днепр-1 проиграл Шахтеру и другие результаты

9 сентября состоялись матчи 5-го тура. "Верес" в родных стенах уступил "Ладомиру". Гости поля первыми открыли счет в поединке - отличилась Юлия Стец. Спустя десять минут ровенчанки отыгрались усилиями Вероники Кузьмин. На перерыв соперницы ушли на перерыв при ничейном результате. В конце встречи волынянки сумели вырвать победу благодаря точному удару от Стец - 2:1.

"ЭМС-Подолье" в гостях проиграл "Колосу". Первого гола пришлось ждать аж до конца первого тайма. На 45-й минуте арбитр Анастасия Супонина назначила 11-ти метровый удар в ворота винничанок. Анастасия Воронина не забила с пенальти, но реализовала момент на добивание. После перерыва полное преимущество было у ковалевской команды. Подопечные Людмилы Покотило забили еще четыре мяча и установили окончательный счет 5:0. Хет-трик в свой актив записала Лилиана Сербук.

"Днепр-1" дома встречался с "Шахтером". Гости поля сразу завладели преимуществом, которое вылилось в забитые голы. Первое взятие ворот было зафиксировано на 22-й минуте. Во второй раз в сетке ворот хозяек мяч побывал на 43-й минуте. Лишь под занавес встречи "Днепр-1" смог забить гол престижа - 1:2.

"Динамо" на домашним стадионе противостоял "Мариуполю". И динамовки и мариупольчанки хотели одержать победу, чтобы улучшить свое турнирное положение. Однако, несмотря на все усилия, матч завершился безголевой ничьей 0:0. Стоит заметить, что наставники обеих команд произвели замены во второй половине игры.

Остальные две игры были перенесены из-за участия "Ворсклы" и "Кривбасса" в женской Лиге чемпионов. Полтавчанки разгромили хорватский "Осиек" со счетом 3:0 и вышли во второй квалификационный раунд. "Кривбасс" завершил выступление в турнире поединком против шведского "Линчепинга" (0:3).

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 5-й тур

9 сентября (суббота)

"Верес" - "Ладомир" 1:2

"Колос" - "ЭМС-Подолье" 5:0

"Днепр-1" - "Шахтер" 1:2

"Динамо" - "Мариуполь" 0:0

"Кривбасс" - "Жилстрой-1" -

"Пантеры" - "Ворскла" -