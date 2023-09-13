Обнародована заявка женской сборной Украины на матчи дебютной Лиги наций

22-го и 26 сентября женская сборная Украины по футболу сыграет свои первые поединки в групповом турнире дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА. УТС команды начнется 18 сентября в Гданьске.

Сине-желтые выступят в группе В3, где будут соревноваться с командами Польши, Сербии и Греции.

Поединок 1-го тура Украина - Сербия состоится 22 сентября в польском городке Старогард-Гданьский на городском стадионе имени Казимежа Дейны. Время начала игры - 16.00 по киевскому времени. Матч 2-го тура Польша - Украина состоится 26 сентября (начало - в 19.00 по киевскому времени). Принимать его будет Городской стадион в Гдыне.

Напомним, что 31 августа подошел к своему завершению срок действия контракта испанского специалиста Луиса Кортеса, который стал первым иностранным тренером в истории национальной женской сборной Украины.

Новый игровой сезон сборная начнет во главе с исполняющим обязанности главного тренера - Владимиром Пятенко. Наставник определился со списком игроков, вызванных на сентябрьские матчи.

Состав национальной женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон ("Ворскла" Полтава), Дарья Келюшик ("Кривбасс" Кривой Рог), Екатерина Боклач ("Марсель", Франция).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Ирина Котяш (все - "Ворскла" Полтава), Анастасия Воронина ("Колос" Ковалевка), Любовь Шматко ("Галатасарай", Турция).

Полузащитники: Ирина Майбородина ("Колос" Ковалевка), Виктория Головач ("Шахтер" Донецк), Анна Петрик, Николь Козлова, Вероника Андрухив (все - "Ворскла" Полтава), Виктория Гирин ("Ладомир" Владимир), Даяна Семкив ("Кривбасс" Кривой Рог), Натия Панцулая, Дарья Апанащенко (обе - "Жилстрой-1" Харьков), Кристина Перевозчик ("Карагюмрюк", Турция).

Нападающие: Яна Калинина, Роксолана Кравчук (обе - "Ворскла" Полтава), Ольга Овдийчук ("Фомгет", Турция), Инна Глущенко ("Ницца", Франция).