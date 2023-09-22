Пятенко: Стратегическая задача женской сборной - пробиться на Евро-2025

Исполняющий обязанности главного тренера национальной женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о вызовах для сине-желтых в Лиге наций, новую игровую философию и перспективы развития женского футбола в Украине в целом:

- Что чувствуете перед стартом дебютного розыгрыша Лиги наций?

- Чувствую большую ответственность! Для меня большая честь быть во главе сборной! Хоть я и не так долго работаю в женском футболе, но мечтал попробовать себя в национальной команде. Женский футбол развивается, становится все более конкурентным и интересным. Об этом свидетельствуют даже события на чемпионате мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии. Он прямо сейчас демонстрирует, что в женском футболе растут скорости, уровень тактической и технической подготовки, и буквально каждая команда может сотворить сенсацию и обыграть фаворита.

- С началом этого сезона вы также возглавили харьковский "Жилстрой-1". Это означает, что вы будете совмещать тренерские обязанности в клубе и национальной команде?

- Да, буду совмещать. Руководство "Жилстроя-1" согласилось на то, чтобы я еще работал и в сборной. Конечно, это дополнительная нагрузка, но, прежде всего, это вопрос престижа для тренера и команды.

- Расскажите о вашем тренерском штабе в сборной.

- Остаются представители тренерского штаба и персонала, которые были в сборной еще до моего назначения. Это люди, находящиеся на своих местах и являющиеся профессионалами своего дела. Единственное кадровое обновление - Талят Шейхаметов, который будет моим ассистентом в сборной. Он работал помощником в молодежной команде под руководством Александра Головко и в юношеских сборных Украины.

- В какой футбол должна играть национальная женская команда под руководством Владимира Пятенко?

- Всегда говорю, что нужно играть в сбалансированный футбол. Мы не собираемся только обороняться или атаковать. Современный футбол показывает, что нет чисто атакующих или защитных моделей, даже среди топ-команд. Все играют, исходя из своих сил и подстраиваясь под соперников. Так что мы будем стараться играть надежно в обороне и агрессивно в атаке.

Хочется привить женской сборной современный футбол с акцентом на быструю игру вперед. Речь не о длинных передачах, а чтобы при каждой возможности девушки старались сыграть вперед. Защищаться сегодня умеют абсолютно все. Чтобы вскрыть оборону любой команды, нужно быстрее играть в атаку. Так можно застать врасплох соперников даже самого высокого уровня.

- Как вы оцениваете текущий кадровый потенциал национальной женской команды?

- Сейчас сборная переживает смену поколений. Конечно, хотелось бы иметь в команде несколько копий Апанащенко чуть младшего возраста. Хотя в 37 Дарья остается лидером команды, она до сих пор играет на высоком уровне. Но чувствуется определенная возрастная пропасть между опытными футболистками и молодыми и талантливыми игроками, которые еще не полностью раскрыли свой потенциал и должны взять на себя лидерские качества в сборной.

- 22 сентября состоится первый матч команды в премьерном розыгрыше Лиги наций. Как вы относитесь к тому, что появляются международные соревнования такого уровня в женском футболе? И какие перспективы имеют сине-желтые в грядущем цикле?

- Лига наций - это очень актуальный формат международных соревнований для сборных на сегодняшний день. Раньше были контрольные игры и товарищеские турниры, но в этой системе сборные имеют на порядок выше мотивацию. Ведь из Лиги наций команда может выйти на чемпионат Европы. Подобный турнир очень трудно переоценить. Имеем хороший подбор соперников в группе. В той же сборной Польши играют футболистки, выступающие на ведущих ролях в чемпионате Германии. Но мы готовы дать им бой. Все будет определяться тем, кто лучше подойдет функционально, тактически и психологически к каждой игре.

- Насколько решающим может быть тот фактор, что из-за полномасштабного российского военного вторжения украинская команда уже полтора года вынуждена играть все международные матчи на выезде?

- Конечно, это имеет свое влияние. Понимаем, что в Польше находится немало наших сограждан, которые точно придут и поддержат девушек в важных матчах. Но играть дома перед родными трибунами - это все же особая атмосфера, которая бы придала дополнительных сил и мотивации команде. К тому же надо и считаться с логистикой и переездами.

Что касается задач, то ставим перед девушками цель - выйти в Лигу А. Стратегическая же задача для нашей команды - пробиться на Евро-2025 в Швейцарии.

- По вашему мнению, в каком состоянии сейчас находится женский футбол в Украине? Видите ли вы перспективы для его развития, несмотря на ряд препятствий, в частности войну, из-за чего УАФ и ВАЖФ пришлось в прошлом году приостанавливать соревнования, и это повлияло на футболисток с точки зрения функциональной подготовки и психологического состояния?

- Действительно, сначала коронавирус, а затем и полномасштабное российское военное вторжение создали такие проблемы для украинского женского футбола, что некоторые команды, к сожалению, просто перестали существовать.

Но вот сейчас начался новый чемпионат сезона-2023/2024. Невооруженным глазом видно, что все участники соревнований прибавили в качестве игры. Многие клубы возвращают игроков, которые еще в прошлом году были вынуждены из-за войны уехать из страны. Это привело к обострению конкуренции и повышению уровня чемпионата. К тому же некоторые клубы создали в своей структуре и девичьи команды. Это радует и будет исключительно плюсом для наших сборных команд.