Женская Лига наций. Сборная Украины на старте группы проиграла Сербии
Первый блин комом
Фото Павла Кубанова - УАФ
Женская сборная Украины с поражения начала групповой раунд первого в истории розыгрыша женской Лиги наций.
В польском городке Старогард-Гданьский Украина уступила Сербии.
Первый тайм проходил в равной борьбе с небольшим количеством голевых моментов, один из которых реализовала Ольга Овдийчук и вывела нашу команду вперед.
Второй тайм сербки провели очень активно, в то время как наши девушки больше отбивались и не всегда успешно.
На 64-й минуте Чанкович реализовала штрафной, а на 79-й минуте после подачи углового Дамьянович отправила в ворота сборной Украины второй мяч.
1:2 и следующий поединок в Лиге наций женская сборная Украины проведет 26 сентября против команды Польши.
Украина - Сербия 1:2
Голы: Овдийчук (20) - Чанкович (64), Дамьянович (79)
Предупреждена: Филиппович (45+2)
Украина: Самсон, Корсун, Подольская, Петрик, Шматко, Апанащенко (к) (Глущенко, 90), Панцулая, Андрухов (Гирин, 60), Овдийчук, Козлова (Котяш, 80), Калинина (Кравчук, 80).
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