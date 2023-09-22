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Женская Лига наций. Сборная Украины на старте группы проиграла Сербии

Женский футбол
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Первый блин комом

Женская Лига наций. Сборная Украины на старте группы проиграла Сербии

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Женская сборная Украины с поражения начала групповой раунд первого в истории розыгрыша женской Лиги наций.

В польском городке Старогард-Гданьский Украина уступила Сербии.

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Первый тайм проходил в равной борьбе с небольшим количеством голевых моментов, один из которых реализовала Ольга Овдийчук и вывела нашу команду вперед.

Второй тайм сербки провели очень активно, в то время как наши девушки больше отбивались и не всегда успешно.

На 64-й минуте Чанкович реализовала штрафной, а на 79-й минуте после подачи углового Дамьянович отправила в ворота сборной Украины второй мяч.

1:2 и следующий поединок в Лиге наций женская сборная Украины проведет 26 сентября против команды Польши.

Украина - Сербия 1:2

Голы: Овдийчук (20) - Чанкович (64), Дамьянович (79)

Предупреждена: Филиппович (45+2)

Украина: Самсон, Корсун, Подольская, Петрик, Шматко, Апанащенко (к) (Глущенко, 90), Панцулая, Андрухов (Гирин, 60), Овдийчук, Козлова (Котяш, 80), Калинина (Кравчук, 80).

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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