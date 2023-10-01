  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Динамо впервые в своей истории обыграло Шахтер в женском Классическом
В тренде

Динамо впервые в своей истории обыграло Шахтер в женском Классическом

Женский футбол
(1 голосов)

Все решил один гол

Динамо впервые в своей истории обыграло Шахтер в женском Классическом

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

В матче седьмого тура женского чемпионата Украины прошло украинское Классическое. Киевское "Динамо" на своей учебно-тренировочной базе принимало донецкий "Шахтер".

Счет был открыт уже на 10-й минуте благодаря точному удару Дарьи Запорожец. Этот гол стал единственным в поединке.

"Динамо" впервые в истории женского противостояния против "Шахтера" одержало победу над "горняками" в официальном матче. До этого дончане дважды перебежали киевлян.

После этого матча "Шахтер" остался на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата, а "Динамо" поднялось на седьмое место. Разрыв между командами составляет одно очко. В то же время "горняки" уступают лидерам турнира – "Ворскле" и "Кривбассу" – четыре зачетных пункта.

По теме
yellow-arrow
Женский чемпионат. Динамо примет Шахтер, Верес сразится с Кривбассом
yellow-arrow
Пятенко: Несмотря на неудачный старт Лиги наций, еще не все потеряно
yellow-arrow
Сборная Украины проиграла Польше в женской Лиги наций
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде