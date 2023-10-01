Динамо впервые в своей истории обыграло Шахтер в женском Классическом

В матче седьмого тура женского чемпионата Украины прошло украинское Классическое. Киевское "Динамо" на своей учебно-тренировочной базе принимало донецкий "Шахтер".

Счет был открыт уже на 10-й минуте благодаря точному удару Дарьи Запорожец. Этот гол стал единственным в поединке.

"Динамо" впервые в истории женского противостояния против "Шахтера" одержало победу над "горняками" в официальном матче. До этого дончане дважды перебежали киевлян.

После этого матча "Шахтер" остался на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата, а "Динамо" поднялось на седьмое место. Разрыв между командами составляет одно очко. В то же время "горняки" уступают лидерам турнира – "Ворскле" и "Кривбассу" – четыре зачетных пункта.