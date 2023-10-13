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Дочь президента Полесья Буткевича Дарья стала президентом женской команды клуба

Женский футбол
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Дарья возглавит направление развития женского футбола

Дочь президента Полесья Буткевича Дарья стала президентом женской команды клуба

polissyafc.com

Новина українською

Дочь президента "Полесья" Геннадия Буткевича Дарья возглавит направление развития женского футбола и вступит в должность президента женской команды житомирского клуба.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Основными направлениями ее деятельности станут развитие и популяризация женского футбола, поиск талантливых футболисток, которые будут играть за "Полесье".

"Стать президентом женской команды "Полесье" — это не должность, это миссия — развивать украинский женский футбол. Я хочу это сделать для Житомира, Украины, наших защитников и защитниц. Ведь это еще один шаг к развитию нашей страны по европейскому образцу.

Мы видим, как в мире стремительно растет женский футбол. Последний чемпионат мира среди девушек имел большой успех среди зрительской аудитории и показал высокий уровень мастерства игроков. Следовательно, этой теме в мире уделяется невероятная поддержка и внимание. В Украине же с этим проблема.

Я хочу поправить это. Хочу дать больше возможностей для развития женщин, хочу выразить свою поддержку каждой, кто решит заниматься в Украине футболом. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь женскому футболу выйти на новый уровень", – сказала Буткевич.

Отдельно отметим, что Дарья Буткевич – мастер спорта Украины по конному спорту.

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В статье: Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся

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