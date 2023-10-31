Украина – Греция: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча женской Лиги наций
Начало - в 17:00
Фото: прес-служба УАФ
Женская сборная Украины по футболу продолжает выступления в групповом раунде первого в истории розыгрыша Лиги наций. Сине-желтые стартовали в группе с поражений в матчах с Сербией (1:2), Польшей (1:2) и Грецией (1:2).
Теперь же подопечные Владимира Пятенко вновь встретятся с гречанками. Номинально домашний поединок украинки проведут сегодня на острове Крит, в Ираклионе. Игра начнется в 17:00.
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотреть можно на телеканале Суспільне Київ (MEGOGO) и YouTube-канале УАФ.
Женская Лига наций-2023/2024. Группа В3, 4 тур
31 октября, Ираклион, стадион "Теодорос Вардинояннис"
Украина 17:00 Греция
Популярное сейчас
- Месси о соперничестве с Роналду: Это была великая битва. Мы оставались на вершине 10-15 лет, мы заслужили это
- Динамо продает благотворительные билеты на матч с Шахтером
- Карпаты продлили контракт со своим капитаном
- Греция – Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию женской Лиги наций
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
Новости по теме
- 23:55 Зарубежные Золотой мяч-2023. Как это было. Все награды и полный рейтинг футболистов
- 06:32 Украинские Ассист Малиновского, наезд Клоппа на Дешама, интерес Барсы к Цыганкову. Главные новости за 27 октября
- 19:30 Украинские И снова 1:2. Женская сборная Украины потерпела свое третье поражение в группе Лиги наций