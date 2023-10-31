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Украина – Греция: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча женской Лиги наций

Женский футбол
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Начало - в 17:00

Украина – Греция: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча женской Лиги наций

Фото: прес-служба УАФ

Новина українською

Женская сборная Украины по футболу продолжает выступления в групповом раунде первого в истории розыгрыша Лиги наций. Сине-желтые стартовали в группе с поражений в матчах с Сербией (1:2), Польшей (1:2) и Грецией (1:2).

Теперь же подопечные Владимира Пятенко вновь встретятся с гречанками. Номинально домашний поединок украинки проведут сегодня на острове Крит, в Ираклионе. Игра начнется в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотреть можно на телеканале Суспільне Київ (MEGOGO) и YouTube-канале УАФ.

Женская Лига наций-2023/2024. Группа В3, 4 тур
31 октября, Ираклион, стадион "Теодорос Вардинояннис"
Украина 17:00 Греция

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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