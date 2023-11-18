Женский чемпионат. Динамо примет Колос, ЭМС-Подолье отправится в гости к Шахтеру

Сегодня пройдут матчи заключительного тура первого круга женского чемпионата Украины. Все поединки начнутся в полдень. "Днепр-1" в родных стенах сыграет с "Жилстроем-1". К очному противостоянию команды подходят в одинаковом настроении — победном. Неделю назад днепрянки обыграли "Верес" (2:1), а харьковчанки оказались сильнее "Шахтера" (3:0). "Днепр-1" занимает седьмое место, а "Жилстрой-1" располагается двумя строчками выше. Соперниц разделяет четыре зачетных пункта.

"Верес" отправится в гости к "Пантерам". Затяжной кризис ровенчанок продолжается. Команда из Ровно не может выиграть восемь игр подряд. Далеко не лучшие времена переживают и уманчанки. Серия без побед у черкасского клуба насчитывает шесть матчей. Соперницы имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей. Команды идут рядом друг с другом в турнирной таблице: "Верес" располагается на 11-й позиции и отстает от "Пантер" на один балл.

"Динамо" примет "Колос". Киевлянки выступают нестабильно - 3 поражения и 1 победа в пяти последних матчах. Ковалевки набрали хороший ход - их беспроигрышная серия продолжается четыре поединка. Динамовки с 12 баллами идут в середине таблицы, на восьмом месте. Клуб из Ковалевки держит высокую планку. Между собой "Динамо" и "Колос" встречались дважды и одержали по одной победе. На чьей стороне будет удача в этот раз?

Не менее интересный поединок аутсайдера и лидера чемпионата ожидается в Кривом Роге. "Мариуполь" в формально домашнем поединке встретится с "Кривбассом". Мариупольчанкам приходится непросто. Мариупольская команда до сих пор не знает вкуса побед. В активе клуба всего два очка. Чего не скажешь про криворожанок. Красно-белые не проигрывают восемь матчей кряду. Более того, подопечные Константина Фролова вышли в финал Кубка Украины, где встретятся с действующим победителем турнира - "Ворсклой". В личных встречах "Кривбасс" сильнее "Мариуполя". В турнирной таблице команд разделяет 26 пунктов.

"Ворска" проведет домашнюю игру против "ЭМС-Подолье". Для полтавчанок это будет вторая игра в течение недели. 14 ноября полтавский клуб играл перенесенный матч 9-го тура с "Шахтером". Эта встреча запомнилась тем, что зелено-белые уступили дончанкам со счетом 1:0. Клуб из Полтавы впервые за 2,5 года потерпел поражение. Тем не менее, в таблице "Ворскла" занимает второе место, уступая лишь три очка "Кривбассу". У винничанок ситуация иная - 2 ничьи и 3 победы. Винницкий клуб располагается на 9-й строчке. Как бы там ни было, недооценка соперника не допустима.

"Шахтер" после победы над "Ворсклой" выйдет на матч с "Ладомиром". В целом донецкая команда демонстрирует хорошие показатели - 3 победы и 2 ничьих. В то время как волынянки выиграли 3 поединка из 5. В официальных играх соперницы встречались дважды. В обеих встречах успех был на стороне дончанок. Клуб из Волынской области отстает от команды из Донецка на один пункт.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин 2023/24, 11-й тур

18 ноября (суббота)

"Днепр-1" - "Жилстрой" 12:00

"Пантеры" - "Верес" 12:00

"Динамо" - "Колос" 12:00

"Мариуполь" - "Кривбасс" 12:00

"Ворскла" - "ЭМС-Подолье" 12:00

"Шахтер" - "Ладомир" 12:00