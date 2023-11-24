  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женский футбол
  4. Пятенко: Женская сборная Украины будет бороться до конца в Лиге наций
В тренде

Пятенко: Женская сборная Украины будет бороться до конца в Лиге наций

Женский футбол

26 ноября начинается тренировочный сбор украинок

Пятенко: Женская сборная Украины будет бороться до конца в Лиге наций

Фото: прес-служба УАФ

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о последних новостях из лагеря команды.

"Определились с составом, который будет привлечен в декабрьских поединках. По сравнению с октябрьскими матчами с гречанками есть две замены: вместо травмированной Анастасии Ворониной из "Колоса" и Марины Шайнюк ("Ворскла") пригласили Ольгу Басанскую ("Кривбасс") и Тамилу Химич ("Жилстрой-1").

26 ноября отправляемся в польский Жешув, где проведем учебно-тренировочный сбор. А накануне соберемся во Львове и посетим финальный поединок Кубка Украины. В нем, кстати, примут участие 12 футболисток сборной, которые защищают цвета "Ворсклы" и "Кривбасса", которые будут спорить за почетный приз.

У женской сборной Украины еще остаются шансы в Лиге наций повыситься в классе, но не все уже зависит только от нас. Будем бороться до конца", – сказал Пятенко.

Напомним, 1-го декабря украинки сыграют с Польшей, а 5-го числа - против Сербии.

Пока в активе лидера – сборной Польши – 10 очков. Сербки отстают на три пункта. У украинок и гречанок по три очка, но наши занимают третье место благодаря дополнительным показателям.

По теме
yellow-arrow
Женская сборная Украины объявила заявку на заключительные матчи Лиги наций
yellow-arrow
Женская команда Ворсклы забила 12 голов винничанкам. Верес прервал безвыигрышную серию
yellow-arrow
Женский чемпионат. Динамо примет Колос, ЭМС-Подолье отправится в гости к Ворскле
Владимир Пятенко Женская сборная Украины по футболу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости