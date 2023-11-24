Пятенко: Женская сборная Украины будет бороться до конца в Лиге наций
26 ноября начинается тренировочный сбор украинок
Фото: прес-служба УАФ
Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о последних новостях из лагеря команды.
"Определились с составом, который будет привлечен в декабрьских поединках. По сравнению с октябрьскими матчами с гречанками есть две замены: вместо травмированной Анастасии Ворониной из "Колоса" и Марины Шайнюк ("Ворскла") пригласили Ольгу Басанскую ("Кривбасс") и Тамилу Химич ("Жилстрой-1").
26 ноября отправляемся в польский Жешув, где проведем учебно-тренировочный сбор. А накануне соберемся во Львове и посетим финальный поединок Кубка Украины. В нем, кстати, примут участие 12 футболисток сборной, которые защищают цвета "Ворсклы" и "Кривбасса", которые будут спорить за почетный приз.
У женской сборной Украины еще остаются шансы в Лиге наций повыситься в классе, но не все уже зависит только от нас. Будем бороться до конца", – сказал Пятенко.
Напомним, 1-го декабря украинки сыграют с Польшей, а 5-го числа - против Сербии.
Пока в активе лидера – сборной Польши – 10 очков. Сербки отстают на три пункта. У украинок и гречанок по три очка, но наши занимают третье место благодаря дополнительным показателям.
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