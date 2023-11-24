Пятенко: Женская сборная Украины будет бороться до конца в Лиге наций

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о последних новостях из лагеря команды.

"Определились с составом, который будет привлечен в декабрьских поединках. По сравнению с октябрьскими матчами с гречанками есть две замены: вместо травмированной Анастасии Ворониной из "Колоса" и Марины Шайнюк ("Ворскла") пригласили Ольгу Басанскую ("Кривбасс") и Тамилу Химич ("Жилстрой-1").

26 ноября отправляемся в польский Жешув, где проведем учебно-тренировочный сбор. А накануне соберемся во Львове и посетим финальный поединок Кубка Украины. В нем, кстати, примут участие 12 футболисток сборной, которые защищают цвета "Ворсклы" и "Кривбасса", которые будут спорить за почетный приз.

У женской сборной Украины еще остаются шансы в Лиге наций повыситься в классе, но не все уже зависит только от нас. Будем бороться до конца", – сказал Пятенко.