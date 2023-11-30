Тренер женской сборной Украины: Шанс повыситься в классе еще есть

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о последних новостях из расположения команды.

- Перед тем, как отправиться в польский Жешув на четырехдневный этап подготовки, мы собрались во Львове, где побывали на финале Кубка Украины. Поединок, в котором принимали участие 12 игроков сборной, представлявших "Ворсклу" и "Кривбасс", понравился, но было очень важно, чтобы обошлось без травм. К сожалению, Анна Петрик из "Ворсклы" не избежала повреждения. Хорошо, что оно оказалось несерьезным, и полтавчанка поехала с нами в Польшу.

- Однако кадровые изменения в сборной после последних поединков в Лиге наций с гречанками таки состоялись ...

- Травмированную Анастасию Воронину из "Колоса" заменила Ольга Басанская из "Кривбасса", а Марину Шайнюк ("Ворскла") - Тамила Химич ("Жилстрой-1"). Уже в Ряшеве травмировалась Ольга Овдийчук из турецкого "Фомгета", и пришлось срочно вызвать Яну Малахову из словенского ФК "Мура Нона".

- На сборе в Жешуве все идет по плану?

- К сожалению, из-за снегопадов мы еще не тренировались на натуральном газоне. Приходится ограничиваться занятиями в манеже на искусственном покрытии.

- Какой информацией о полек владеете?

- У них также есть кадровые потери, но капитан сборной, Эва Пайор, которая защищает цвета немецкого "Вольфсбурга", - в строю. Именно она в первом матче с нашей командой оформила дубль, и многое будет зависеть от того, удастся ли ее нейтрализовать.

Настроение у моих подопечных боевое, шанс повыситься в классе еще есть, поэтому будем бороться до конца, - сказал Пятенко.

Напомним, 1-го декабря украинки сыграют с Польшей, а 5-го числа - против Сербии.