Футболистка сборной Украины пыталась въехать на территорию РФ - ВИДЕО
Российский пропагандистский канал снял сюжет об этом
Фото: womensfootball.com.ua
Футболистка сборной Украины Дарья Кравец якобы пыталась въехать на территорию РФ, чтобы по ее слова "играть в футбол". Это следует из сюжета пропагандистского российского телеканала.
На видео не указано даты или времени, что определить правдивость материала.
Сообщается, что в телефоне у Кравец россияне обнаружили ранее удаленные сообщение из Telegram о том, что заработанные в РФ деньги она планирует перечислить ВСУ. Также показан фрагмент переписки, в котором она называла орками русских военных.
С лета 2022 года по середину 2023 года Кравец играла за итальянский клуб "Комо". Также у нее был период выступлений в РФ: "Мордовочка" (2014 год) и "Зоркий" (2015 год).
В ее активе 8 голов в 60 поединках за женскую сборную Украины.
Росіяни зробили великий репортаж про те, як вони перевіряють українців, які їдуть зараз до них. Тут і діюча футболістка збірної України Дар'я Кравець, але саме цікаве що росіяни мають повний доступ до видаленої переписки з Телеграм. pic.twitter.com/7cWyrsZWBP— ???????? ЄвроМайдан ???????? (@EuroMaydan) December 29, 2023
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