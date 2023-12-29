Футболистка сборной Украины пыталась въехать на территорию РФ - ВИДЕО

Футболистка сборной Украины Дарья Кравец якобы пыталась въехать на территорию РФ, чтобы по ее слова "играть в футбол". Это следует из сюжета пропагандистского российского телеканала.

На видео не указано даты или времени, что определить правдивость материала.

Сообщается, что в телефоне у Кравец россияне обнаружили ранее удаленные сообщение из Telegram о том, что заработанные в РФ деньги она планирует перечислить ВСУ. Также показан фрагмент переписки, в котором она называла орками русских военных.

С лета 2022 года по середину 2023 года Кравец играла за итальянский клуб "Комо". Также у нее был период выступлений в РФ: "Мордовочка" (2014 год) и "Зоркий" (2015 год).

В ее активе 8 голов в 60 поединках за женскую сборную Украины.