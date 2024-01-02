Стало известно, где женская сборная Украины планирует провести домашний матч с Болгарией

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о последних новостях из лагеря нашей главной команды.

"Собираемся в Киеве 15 февраля. На следующий день планируем отправиться в турецкую Анталию, где проведем короткий сбор. Если не повезет со спаррингом, то ограничимся двухсторонней игрой. После того, как 23 февраля выясним отношения в городе Кырджали в первом поединке с болгарками, вернемся в Турцию, ведь ответный матч (27 февраля - прим.) собираемся сыграть в этой стране .

Конечно, беспокоит отсутствие игровой практики у моих подопечных, но радует, что успешно восстанавливаются после травм те футболистки, которых мы не смогли задействовать в последних официальных противостояниях", - отметил Пятенко.