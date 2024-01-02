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Стало известно, где женская сборная Украины планирует провести домашний матч с Болгарией

Женский футбол

Украинкам предстоит игра в Лиге наций

Стало известно, где женская сборная Украины планирует провести домашний матч с Болгарией

Фото: прес-служба УАФ

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Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о последних новостях из лагеря нашей главной команды.

"Собираемся в Киеве 15 февраля. На следующий день планируем отправиться в турецкую Анталию, где проведем короткий сбор. Если не повезет со спаррингом, то ограничимся двухсторонней игрой. После того, как 23 февраля выясним отношения в городе Кырджали в первом поединке с болгарками, вернемся в Турцию, ведь ответный матч (27 февраля - прим.) собираемся сыграть в этой стране .

Конечно, беспокоит отсутствие игровой практики у моих подопечных, но радует, что успешно восстанавливаются после травм те футболистки, которых мы не смогли задействовать в последних официальных противостояниях", - отметил Пятенко.

Напомним, наша сборная заняла третье место в группе 3 Дивизиона В Лиги наций и сыграет с Болгарией в плей-офф за сохранение места в Лиге В. Победитель противостояния сыграет в Лиге В в рамках квалификации Евро-2025, проигравшая команда будет играть в Лиге С.

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Владимир Пятенко Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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