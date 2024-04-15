Женский чемпионат. Шахтер проиграл Металлисту 1925, победы Динамо и Колоса
Результаты матчей
Фото: WFC Metalist 1925
В женском чемпионате Украины завершились поединки 3-го тура второго этапа. "Колос" в родных стенах обыграл "Кривбасс". Хозяйки поля живо начали матч и забили быстрый мяч, дебютным голом отличилась Виктория Остапив. Криворожанки сравняли счет во второй половине встречи. Под занавес встречи ковалевская команда снова вышла вперед. "Кривбасс" ничем не ответил и финальный свисток арбитра зафиксировал победу "Колоса" - 2:1.
"Динамо" на своем поле встречалось с "Мариуполем". Киевлянки повели в счете благодаря дублю Анны Прокопенко. После перерыва давление на ворота мариупальчанок продолжилось. Следовательно, динамовки забили еще шесть мячей. По дублю оформили Арина Кравец и Влада Кабанова. Гости никак не отреагировали на пропущенные мячи. Счет 8:0 в пользу "Динамо".
"Верес" в домашнем поединке противостоял "Пантерам". В первом тайме поединка между соперницами зрители забитых голов не увидели. После перерыва счет на табло так и не изменился. В итоге нулевая ничья 0:0.
"Металлист 1925" без проблем разобрался с "Шахтером". Харьковчанки со старта взяли инициативу в свои руки. На 25-й минуте свой шанс использовала Тамила Химич. На перерыв соперницы ушли при минимальном преимуществе харьковской команды. Во втором тайме "Металлист 1925" закатил еще два мяча и установил окончательный счет на табло 3:0.
"Днепр-1" на выезде уступил "ЭМС-Подолье". Счет в матче был открыт на 2-й минуте - Наталья Чурикова вывела винничанок вперед. Спустя 19 минут хозяйки поля увеличили свое преимущество. Перерыв пошел на пользу гостям. На 56-й минуте днепрянкам отквитали один гол - отличилась Татьяна Левицкая. Однако до конца поединка "Днепру-1" не удалось перевернуть ход событий. Как следствие, победа "ЭМС-Подолье" 2:1.
Закрывали тур в Полтаве "Ворскла" и "Ладомир". Полтавчанки быстро завладели преимуществом и на перерыв ушли, ведя в счете 3:0. Во второй половине игры ситуация на поле не изменилась. Хозяйки забили еще три гола волынянкам и довели дело до разгрома.- 6:0.
13 апреля (суббота)
"Колос" - "Кривбасс" 2:1
14 апреля (воскресенье)
"Металлист 1925" - "Шахтер" 3:0
15 апреля (понедельник)
"Ворскла" - "Ладомир" 6:0
13 апреля (суббота)
"Динамо" - "Мариуполь" 8:0
"Верес" - "Пантеры" 0:0
14 апреля (воскресенье)
"ЭМС-Подолье" - "Днепр-1" 2:1
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