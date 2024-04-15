Женский чемпионат. Шахтер проиграл Металлисту 1925, победы Динамо и Колоса

В женском чемпионате Украины завершились поединки 3-го тура второго этапа. "Колос" в родных стенах обыграл "Кривбасс". Хозяйки поля живо начали матч и забили быстрый мяч, дебютным голом отличилась Виктория Остапив. Криворожанки сравняли счет во второй половине встречи. Под занавес встречи ковалевская команда снова вышла вперед. "Кривбасс" ничем не ответил и финальный свисток арбитра зафиксировал победу "Колоса" - 2:1.

"Динамо" на своем поле встречалось с "Мариуполем". Киевлянки повели в счете благодаря дублю Анны Прокопенко. После перерыва давление на ворота мариупальчанок продолжилось. Следовательно, динамовки забили еще шесть мячей. По дублю оформили Арина Кравец и Влада Кабанова. Гости никак не отреагировали на пропущенные мячи. Счет 8:0 в пользу "Динамо".

"Верес" в домашнем поединке противостоял "Пантерам". В первом тайме поединка между соперницами зрители забитых голов не увидели. После перерыва счет на табло так и не изменился. В итоге нулевая ничья 0:0.

"Металлист 1925" без проблем разобрался с "Шахтером". Харьковчанки со старта взяли инициативу в свои руки. На 25-й минуте свой шанс использовала Тамила Химич. На перерыв соперницы ушли при минимальном преимуществе харьковской команды. Во втором тайме "Металлист 1925" закатил еще два мяча и установил окончательный счет на табло 3:0.

"Днепр-1" на выезде уступил "ЭМС-Подолье". Счет в матче был открыт на 2-й минуте - Наталья Чурикова вывела винничанок вперед. Спустя 19 минут хозяйки поля увеличили свое преимущество. Перерыв пошел на пользу гостям. На 56-й минуте днепрянкам отквитали один гол - отличилась Татьяна Левицкая. Однако до конца поединка "Днепру-1" не удалось перевернуть ход событий. Как следствие, победа "ЭМС-Подолье" 2:1.

Закрывали тур в Полтаве "Ворскла" и "Ладомир". Полтавчанки быстро завладели преимуществом и на перерыв ушли, ведя в счете 3:0. Во второй половине игры ситуация на поле не изменилась. Хозяйки забили еще три гола волынянкам и довели дело до разгрома.- 6:0.

Результаты 3-го тура

Группа 1. 3-й тур. 2-й этап/1-й круг

13 апреля (суббота)

"Колос" - "Кривбасс" 2:1

14 апреля (воскресенье)

"Металлист 1925" - "Шахтер" 3:0

15 апреля (понедельник)

"Ворскла" - "Ладомир" 6:0

Группа 2. 3-й тур. 2-й этап/1-й круг

13 апреля (суббота)

"Динамо" - "Мариуполь" 8:0

"Верес" - "Пантеры" 0:0

14 апреля (воскресенье)

"ЭМС-Подолье" - "Днепр-1" 2:1