Женский чемпионат. Встреча Шахтера с Кривбассом, Верес против Динамо и другие матчи

В женском чемпионате Украины состоится очередная порция поединков. Игровая программа продлится два дня. 5-й тур откроется во вторник - в этот день пройдет три матча. "Металлист 1925" на своем поле примет "Ворсклу". У харьковчанок 3 победы и 1 ничья. Полтавчанки выиграли все четыре игры. В турнирной таблице соперниц разделяет 10 очков. "Ворскла" является безоговорочным лидером, "Металлист 1925" идет на 4-й строчке. На первом этапе победу одержал полтавский клуб (8:1), "Металлист 1925" тогда еще играл под названием "Жилстрой-1".

"Ладомир" отправится в гости к "Колосу". К противостоянию обе команды подходят по-разному. У волынянок дела складываются не лучшим образом - 4 поражения кряду. В четырех последних поединков коллектив из Ковалевки дважды выиграл и дважды проиграл. При этом ковалевский клуб весной забил 4 гола, а пропустил аж 9. "Ладомир" имеет показатели хуже - 3 забитых и 19 пропущенных. "Колос" опережает своих соперниц на 13 очков.

"Верес" сыграет в родных стенах с "Динамо". Весной ровенчанки добыли две ничьи, также в их пассиве два поражения. Киевлянки не проигрывают четыре игры кряду. Более того, динамовки положительно отличаются реализацией и надежностью - 17 забитых и 3 пропущенных мяча. Ровенская команда не может похвастаться статистикой - 2 забитых и 8 пропущенных. Отставание "Вереса" от "Динамо" составляет 4 строчки и 14 баллов.

Еще три противостояния пройдут в среду. "Шахтер" на своем поле попробует отобрать очки у "Кривбасса". Дончанки подходят к этой встрече в хорошем настроении, так как туром ранее они одержали первую победу весной, обыграв "Ладомир" (2:0). Криворожанки в последнее время выглядят крайне нестабильно. В активе "красно-белых" 1 победа, 1 ничья и 2 поражения. Игра соперниц в первом круге получилась очень результативной - 3:2 в пользу "Кривбасса".

"Пантеры" на домашней арене сойдутся с "Днепром-1". Обе команды имеют равное количество поражений и побед. Уманчанки с 11 баллами идут на 4-й строчке, днепрянки с 20 пунктами располагаются на 2-й позиции. Интересно, что у обеих команд одинаковое количество забитых мячей. А вот в обороне надежнее все-таки черкасщанки - 3 раза. Борьба за три очка должна получится интересной.

"ЭМС-Подолье" померятся силами с "Мариуполем". Винничанки выступают нестабильно - 2 победы и 2 поражения. Мариупольчанки выглядят куда хуже, они до сих пор не выигрывали в этом сезоне. Правда, и пропускают они немало - 15 мячей. Оборона "ЭМС-Подолье" подводила 10 раз. Оба коллектива будут стараться грамотно подойти к очной встречи.

Расписание 5-го тура

Группа 1. 5-й тур. 2-й этап/1-й круг

23 апреля (вторник)

"Металлист 1925" - "Ворскла" 12:00

"Колос" - "Ладомир" 12:00

24 апреля (среда)

"Шахтер" - "Кривбасс" 12:00

Группа 2. 5-й тур. 2-й этап/1-й круг

23 апреля (вторник)

"Верес" - "Динамо" 12:00

24 апреля (среда)

"Пантеры" - "Днепр-1" 12:00

ЭМС-Подолье" - "Мариуполь" 16:30