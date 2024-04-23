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Девичья сборная Украины WU-16 стала победителем Турнира развития УЕФА в БиГ

Женский футбол

В решающем матче украинки встречались с хозяйками

Девичья сборная Украины WU-16 стала победителем Турнира развития УЕФА в БиГ

Фото: womensfootball.com.ua

Новина українською

Девичья сборная Украины WU-16 завершила выступление на Турнире развития УЕФА в Боснии и Герцеговине победой над хозяйками.

Обновленный состав девичьей сборной Украины этой возрастной категории (2008-2009 годов рождения) провел кратковременный сбор во Львове, после чего отправился в городок Хаджичи в Боснии и Герцеговине на Турнир развития УЕФА.

Соперницами украинок стали хозяйки, а также сверстницы из Северной Македонии и Словении. Каждая команда должна была сыграть по три матча. За победу начислялись три очка, в случае ничьей должна была проводиться серия послематчевых пенальти, победитель которой получал два очка, а команда, которой не повезло, - один зачетный балл.

В предыдущих матчах украинки обыграли Словению (3:1) и Северную Македонию (4:0). Затем подопечные Сергея Сапронова разыграли первую строчку с командой Боснии и Герцеговины.

Наши девушки сумели вырвать победу над хозяйками - 3:2. У сине-желтых забивали Карина Леспух (дубль) и Мария Куць. Добыв три виктории в трех поединках, украинки стали победительницами соревнований.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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