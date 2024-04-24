Женский чемпионат. Кривбасс обыграл Шахтер - после матча команды устроили драку
В женском футболе скучно не бывает
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В период с 23 по 24 апреля в женском чемпионате были сыграны матчи пятого тура второго этапа. "Металлист 1925" на своем поле встречался с "Ворсклой". Определить сильнейшую в этой дуэли не удалось. Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. Игра завершилась "сухой" ничьей - 0:0. Это первая потеря очков для лидера чемпионата. Стоит добавить, что "Металлист 1925" добавил в свой пассив желтую карточку - горчичник получила Анастасия Дружченко.
"Ладомир" играл в гостях у "Колоса". Хозяйки мощно начали матч - за последующие 14 минут подопечные Людмилы Покотило забили три гола. До конца первого тайма счет не изменился. После перерыва "Колос" умудрился отправить мяч в собственные ворота. А в середине второй половины встречи волынянки остались и вовсе в меньшинстве после удаления Марии Игнатенко. Финальные 3:1 на табло в пользу "Колоса".
"Верес" на своем поле не смог обыграть "Динамо". Гости взяли ход игры в свои руки и уже на 15-й минуте вышли вперед. До перерыва зрители больше голов не увидели. Под занавес встречи киевлянки закатили еще два мяча и установили окончательный счет 3:0. Ровенчанки, в свою очередь, продлили свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
"Шахтер" потерял очки в домашнем матче с "Кривбассом". В первом тайме соперницы не смогли конвертировать свои полумоменты в забитые мячи и ушли на перерыв при нулевом счете. Судьбу противостояния решил один гол, автором которого стала футболистка "Кривбасса" Виолета Тян. Минимальная победа гостей 1:0.
После финального свистка произошел неприятный инцидент. Между игроками обеих команд произошла массовая драка, в результате чего арбитр показала три красные карточки: Старухина (вторая желта) и Устинова - у дончанок и Келюшик - у криворожанок.
"Днепр-1 гостил у "Пантер". Команды обменялись голами в первом тайме: сначала забили гости, после чего хозяйки сравняли счет. До перерыва цифры на табло не изменились. В начале второго тайма днепрянки вышли вперед благодаря усилиям Дарьи Борисюк. "Пантеры" перевернуть ход встречи не смогли и потерпели поражение со счетом 1:2.
"ЭМС-Подолье" принимало "Мариуполь". Винничанки повели в счете уже на 17-й минуте, отличилась Диана Боровская. На перерыв команды ушли при минимальном счете в пользу хозяек. Гости поля ничем не смогли ответить и финальный свисток арбитра зафиксировал победу "ЭМС-Подолье" 1:0. Серия мариупольчанок без побед достигает уже пять игр.
23 апреля (вторник)
"Металлист 1925" - "Ворскла" 0:0
"Колос" - "Ладомир" 3:1
24 апреля (среда)
"Шахтер" - "Кривбасс" 0:1
23 апреля (вторник)
"Верес" - "Динамо" 0:3
24 апреля (среда)
"Пантеры" - "Днепр-1" 1:2
ЭМС-Подолье" - "Мариуполь" 1:0
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