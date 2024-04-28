Женский чемпионат. Кривбасс отправится в гости к Ладомиру, а Мариуполь сыграет с Днепром-1

В женском чемпионате Украины состоится очередная порция поединков. Игровая программа продлится два дня. 6-й тур 2-го круга откроется в воскресенье - в этот день пройдет два матча. "Мариуполь" встретится с "Днепром-1". Мариупольчанки не знают вкуса победы пять игр подряд. У днепровской команды дела идут куда лучше - 3 победы. Интересно, что днепрянки забили 29 голов и ровно столько же они пропустили. "Мариуполь", в свою очередь, имеет наибольшее количество пропущенных мячей - 68.

"Верес" на своем поле примет "ЭМС-Подолье". Винничанки выглядят более стабильными, нежели ровенчанки. Соперниц разделяет 12 очков. Ровенская команда занимает 5-е место в группе 2, винницкий клуб идет на 3-й строчке. Игра команд во втором круге второго этапа завершилась победой "ЭМС-Подолье" со счетом 21.

Еще четыре противостояния пройдут в понедельник. "Ладомир" встретится в родных стенах с "Кривбассом". Затяжной кризис волынянок продолжается. Команда из города Владимира не может выиграть пять игр подряд. Криворожанки нестабильны - 2 победы, 1 ничья и 3 поражения. Несмотря на это, в таблице дела лучше обстоят у гостей - 2-я позиция. В свою очередь, "Ладомир" является аутсайдером группы 1.

"Шахтер" сыграет домашний поединок с "Ворсклой". Дончанки подходят к этой встрече не в лучших кондициях. В их активе 1 победа и 4 поражения. Полтавский клуб в прошлом туре сыграл вничью с "Металлистом 1925" (0:0), но все равно является фаворитом в этой паре. "Шахтер" отстает от "Ворсклы" на 19 очков.

Не менее интересная игра ожидается между соседками по турнирной таблице. "Колос" отправится в гости к "Металлисту 1925". Харьковчанки еще не проигрывали весной - 3 победы и 2 ничьи. Ковалевская команда выиграла 3 из 5 последних матчей. Клуб из Ковалевки опережают своих оппоненток на 3 пункта.

"Пантеры" в Умани померяются силами с "Динамо". Киевлянки очень хорошо проводят весеннюю часть - 4 победы и 1 ничья. Уманчанки выглядят менее убедительно, одержав 2 победы в 5 поединках. Киевский клуб с 25 баллами располагаются на 1-й строчке в группе 2, черкасский коллектив - на 4-м месте. При этом "Динамо" чаще забивает, а "Пантеры" больше пропускают.

Расписание 6-го тура

Группа 1. 6-й тур. 2-й этап/2-й круг

29 апреля (понедельник)

"Ладомир" - "Кривбасс" 12:00

"Шахтер" - "Ворскла" 12:00

"Металлист 1925" - "Колос" 15:00

Группа 2. 6-й тур. 2-й этап/2-й круг

28 апреля (воскресенье)

"Мариуполь" - "Днепр-1" 12:00

"Верес" - "ЭМС-Подолье" 13:00

29 апреля (понедельник)

"Пантеры" - "Динамо" 15:30