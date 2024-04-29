Женский чемпионат. Победы Днепра-1, Ладомира, и Динамо, поражение Шахтера

В чемпионате Украины среди женских команд высшей лиги состоялись матчи 6-го тура второго этапа. Открывался он в воскресенье матчем между "Мариуполем" и "Днепром-1". Днепрянки со старта взяли инициативу в свои руки. На 19-й минуте свой шанс использовала Валентина Тараканова. Перед свистком на перерыв днепровская команда забила еще один гол, обеспечив себе комфортное преимущество. Ну а во втором тайме "Днепр-1" сделал все, чтобы без напряжения завершить поединок - 3:0. Мариупольчанки ничем не смогли ответить - для них это уже четвертое поражение кряду.

"Верес" встречался на своем поле с "ЭМС-Подолье". Первый гол в матче случился на 42-й минуте, когда Наталья Чурикова поразила ворота соперниц и гарантировала своей команде преимущество. Однако в концовке встречи винничанки сумели восстановить равновесие - отличилась Владислава Нездюр. В итоге - боевая ничья 1:1.

"Кривбасс" на выезде противостоял "Ладомиру". Волынянки неожиданно взяли инициативу в свои руки и открыли счет уже на 20-й минуте благодаря усилиям Виктории Гирин. Вторая половина встречи выдалась куда ярче. На 72-й минуте Гирин снова вывела свою команду вперед, но через 5 минут криворожанки сократили отставание. Однако это не остановило хозяек поля, а наоборот окрылило и вышеупомянутая Гирин поразила ворота оппоненток еще один раз, записав на свой счет хет-трик. Как следствие, "Ладомир" одержал победу со счетом 3:1.

"Шахтер" в родных стенах играл с "Ворсклой". Полтавчанки довольно быстро открыли счет, уже на 2-й минуте встречи отличилась Яна Котик. Перед уходом на перерыв гости забили свой второй гол. Впрочем, дончанки не дали им расслабиться и уже на 46-й минуте отыграли один мяч. В концовке встречи "Ворскла" огорчила "Шахтер" еще один раз и установила окончательный счет - 3:1.

"Металлист 1925" на своем поле принимал "Колос". Команды так и не выявили победительницу - 0:0. Гости доигрывали поединок в меньшинстве, потому что на 83-й минуте Ангелина Федоренко получила вторую желтую карточку. Харьковчанки играют вничью в третий раз подряд. Ковалевская команда, в свою очередь, сохранила 3-ю позицию в таблице.

"Пантеры" дома минимально уступили "Динамо". Киевлянкам удалось открыть счет в противостоянии под конец первого тайма. На 43-й минуте отличилась Анна Прокопенко. Для нее это уже 9-й гол в сезоне. Уманчанки не смогли изменить ситуацию на поле, а динамовкам вполне хватило и одного забитого мяча для победы - 1:0.

Результаты 6-го тура

Группа 1. 6-й тур. 2-й этап/2-й круг

29 апреля (понедельник)

"Ладомир" - "Кривбасс" 3:1

"Шахтер" - "Ворскла" 1:3

"Металлист 1925" - "Колос" 0:0

Группа 2. 6-й тур. 2-й этап/2-й круг

28 апреля (воскресенье)

"Мариуполь" - "Днепр-1" 0:3

"Верес" - "ЭМС-Подолье" 1:1

29 апреля (понедельник)

"Пантеры" - "Динамо" 0:1