Женский чемпионат. Динамо против Днепра-1, Ворскла - Кривбасс и другие матчи
"Колос" примет на своем поле "Шахтер"
Фото: ФК Динамо Київ
Седьмой тур второго этапа чемпионата Украины среди женщин начнется в пятницу. В этот день пройдет один матч. "Верес" на своем поле примет "Мариуполь". Обе команды идут пока без побед. В минувшем туре ровенчанки расписали ничью с "ЭМС-Подолье" (1:1), а мариупольчанки уступили "Днепру-1" (0:3). В таблице ровенский клуб идет на предпоследней строчке, мариупольский коллектив - на последней. Коллективы разделяет лишь 6 очков.
На следующий день, в субботу, будет сыграно еще 4 поединка. "Ворскла" в родных стенах встретится с "Кривбассом". Полтавчанки выглядят неуязвимыми. Полтавская команда еще ни разу не проигрывала. Более того, подопечные Натальи Зинченко пропустили меньше всех мячей - 5. У криворожского коллектива дела идут не так успешно - 1 победа и 1 ничья в 5 поединках. "Ворскла" с 44 набранными баллами занимает 1-е место, "Кривбасс" с 38 пунктами идет следом, на 2-й позиции.
"Ладомир" отправится в гости к "Металлисту 1925". Харьковчанки не могут выиграть три матча кряду - все эти игры заканчивались ничьей. Волынянки в прошлом туре одержали первую победу, неожиданно обыграв "Кривбасс" (3:1). В турнирной таблице соперниц разделяет 11 пунктов - "Металлист 1925" располагается на 4-м месте, "Ладомир" находится на последней строчке, 6-й.
"Колос" в домашней игре будет противостоять "Шахтеру". Оба коллектива подходят к этой встречи в разном настроении. Ковалевской команде сезон дается лучше, чем донецкой. В активе дончанок лишь 1 победа в 6 матчах. Клуб из Ковалевки имеет 3 победы, 1 ничью и 1 поражение. Дончанки будут сильно мотивированы и не захотят терять очки в таком противостоянии. В целом ожидается осторожный футбол, где каждый постарается больше не проиграть, чем выиграть.
"ЭМС-Подолье" встретится с "Пантерами". Обе команды не выделяются стабильностью. У винничанок 2 победы, 2 ничьих и 1 поражение. Уманчанки в последних пяти поединках дважды выиграли и дважды проиграли. Интересно, у соперниц почти равно количество забитых и пропущенных мячей. У "ЭМС-Подолье" - 49:28, у "Пантер" - 48:25 соответственно. Сейчас их разделяет 10 очков и одна строчка турнирной таблицы.
Игровую программу тура закрывать в понедельник будут "Динамо" и "Днепр-1". Весенняя часть сезона успешно складывается для киевлянок - 4 победы и 1 ничья. У днепрянок дела идут тоже неплохо - 3 победа, 1 ничья и 1 поражение. Интересно, что игра команд в первом круге второго этапа завершилась ничьей 1:1. Кто же окажется сильнее в этой дуэли?
4 мая (суббота)
"Ворскла" - "Кривбасс" 11:00
"Металлист 1925" - "Ладомир" 11:00
"Колос" - "Шахтер" 12:00
3 мая (пятница)
"Верес" - "Мариуполь" 17:00
4 мая (суббота)
"ЭМС-Подолье" - "Пантеры" 12:00
6 мая (понедельник)
"Динамо" - "Днепр-1" 12:00
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