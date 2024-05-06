Женский чемпионат. Досрочное чемпионство Ворсклы и победа Днепра-1 над Динамо

В период с 3 по 6 мая состоялись матчи 7-го тура второго этапа чемпионата Украины среди женщин. "Верес" в родных стенах принимал "Мариуполь". Первого гола пришлось ждать недолго - на 13-й минуте свой шанс использовала представительница мариупольского клуба Мария Бенедик. В конце первого тайма гости удвоили свое преимущество усилиями Амилины Тарсуковой. 2:0 - "Мариуполь" наконец-то одержал первую победу в сезоне, "Верес" еще не выигрывал этой весной.

"Ворскла" на своем поле встречалась с "Кривбассом". Полтавчанки вышли вперед уже на 3-й минуте благодаря Роксолане Кравчук. Перед уходом на перерыв подопечные Натальи Зинченко отправили в ворота криворижанок еще два гола. Во второй половине игры рисунок игры не изменился. Хозяйки поля огорчили своих оппоненток еще трижды, доведя дело до разгрома - 6:0. После этой победы "Ворскла" стала недостижимой для конкуренток (отрыв криворожской команды, которая идет вторая, составляет 9 очков) и досрочно завоевала золотые медали чемпионата Украины. Для полтавской "Ворсклы" это чемпионство стало вторым подряд.

"Ладомир" играл в гостях у "Металлиста 1925". За несколько минут до конца первого тайма в воротах волынянок побывало два гола. После перерыва гости сократили отставание до одного мяча, но больше забить не смогли. Остальная часть поединка прошла под диктовку хозяев поля. "Металлист 1925" забил еще два гола и установил окончательный счет - 4:1.

"Колос" в домашнем матче противостоял "Шахтеру". В первом тайме поединка между соперницами зрители забитых голов не увидели. После перерыва команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. Как следствие, игра завершилась нулевой ничьей - 0:0.

"Пантеры" на выезде уступили "ЭМС-Подолье". Первыми вышли вперед хозяева. Винничанки забили свой гол на 26-й минуте. Во втором тайме уманчанкам удалось сравнять счет. Однако удержать ничью не удалось, ведь через 13 минут винницкая команда вернула себе преимущество. До конца игры цифры на табло не изменились и победу праздновало "ЭМС-Подолье" - 2:1.

Игровую программу закрывали в Киеве "Динамо" и "Днепр-1". Киевлянки завладели инициативой уже со стартового свистка и забили быстрый гол. На 4-й минуте Виктория Мироненко распечатала ворота соперниц. Днепрянки отреагировали на пропущенный мяч на экваторе первого тайма. Во второй половине игры гости обрели уверенность и за 9 минут оформили в ворота оппоненток 2 гола. В компенсированное время динамовки отквитали один мяч, но этого было мало. В итоге, "Днепр-1" победил со счетом 3:2, обогнав "Динамо" на вершине таблицы.

Результаты 7-го тура

Группа 1. 7-й тур. 2-й этап/2-й круг

4 мая (суббота)

"Ворскла" - "Кривбасс" 6:0

"Металлист 1925" - "Ладомир" 4:1

"Колос" - "Шахтер" 0:0

Группа 2. 7-й тур. 2-й этап/2-й круг

3 мая (пятница)

"Верес" - "Мариуполь" 0:2

4 мая (суббота)

"ЭМС-Подолье" - "Пантеры" 2:1

6 мая (понедельник)

"Динамо" - "Днепр-1" 2:3