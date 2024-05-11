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Женский чемпионат. Кривбасс примет Колос, а Верес сыграет с Пантерами

Женский футбол

"Шахтер" на своем поле примет "Металлист 1925"

Женский чемпионат. Кривбасс примет Колос, а Верес сыграет с Пантерами

Фото: ФК Колос

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмой тур второго этап чемпионата Украины среди женщин начнется в субботу. В этот день пройдет два матча. "Днепр-1" примет на своем поле "ЭМС-Подолье". Днепрянки подходят к этой встречи с беспроигрышной серией в четыре игры. Винничанки выиграли 3 матча из 5, пропустив 8 раз. В турнирной таблице соперниц разделяет 5 пунктов - "Днепр-1" идет на 1-й строчке, а "ЭМС-Подолье" находится на 3-й месте. Игра первого тура второго этапа завершилась победой "ЭМС-Подолье" со счетом 2:1.

"Верес" сыграет на выезде против "Пантер". Ровенчанки не впечатляют - ни одной победы весной. Уманчанки тоже не блещут результатами - 1 победа и 1 ничья в 5 поединках. Что касается забитых и пропущенных мячей... Ровенский клуб и забил больше (52 против 50), и больше пропустил (32 против 26). Вероятно, это будет поединок равных соперниц.

Еще три матча сыграют в воскресенье. "Ладомир" проведет домашнюю игру против "Ворсклы". Полтавчанки гарантировали себе золотые медали, поэтому для них эта игра не будет иметь турнирного значения. Волынянки находятся в зоне вылета - в их активе лишь одна победа во второй части сезона. "Ладомир" отстает от "Ворсклы" на 26 очков.

"Колос" отправится в гости к "Кривбассу". Эти команды борются за серебро и за второй пропуск в Лигу чемпионов. Ковалевская команда выступает пока успешнее своих соперниц. Криворожанки играют крайне неуверенно - три поражения в пяти последних матчах. Их разделяет всего 2 пункта. Матч будет либо осторожным, либо очень напряженным.

"Мариуполь" померяется силами с "Динамо". Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и решают свои задачи. Киевлянки идет на втором месте, мариупольчанки - на последнем. Несмотря на это мариупольская команда находится на эмоциональном подъеме, так как туром ранее они добыли первую победу в сезоне. Динамовки, в свою очередь, уступили "Днепру-1". Как бы там ни было, недооценка соперника недопустима.

"Шахтер" будет противостоять "Металлисту 1925". Днем ранее дончанки обыграли "Ладомир" - 2:0 в рамках 9-го тура. Харьковчанки, что интересно, обыграли эту же команду, но в рамках 7-го тура. Харьковский коллектив опережает донецкий клуб на 9 очков. Также стоит отметить, что у оппоненток одинаковое количество забитых мячей - 38.

Расписание 8-го тура
Группа 1. 8-й тур. 2-й этап/2-й круг

12 мая (воскресенье)

"Ладомир" - "Ворскла" 11:00
"Кривбасс" - "Колос" 12:00

13 мая (понедельник)

"Шахтер" - "Металлист 1925" 12:00

Группа 2. 8-й тур. 2-й этап/2-й круг

11 мая (суббота)

"Днепр-1" - "ЭМС-Подолье" 12:00
"Пантеры" - "Верес" 16:00

12 мая (воскресенье)

"Мариуполь" - "Динамо" 12:00

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