Женский чемпионат. Колос выиграл, Шахтер не сумел обыграть Металлист 1925

В женском чемпионате Украины были сыграны матчи 8-го тура второго этапа. Открывался он в субботу матчем между "Днепром-1" и "ЭМС-Подолье". Поединок должен был стартовать в 12:00, но из-за воздушной тревоги в Днепре, игра началась в 13:30. Правда, командам не дали доиграть даже первый тайм. На 42-й минуте прозвучала сирена и участники матча прошли в укрытие. После выхода на поле команды провели разминку и продолжили игру. Вынужденная пауза пошла на пользу гостям, винничанки быстро открыли счет. На 44-й минуте Диана Боровская вывела свой коллектив вперед. Во второй половине встречи днепрянки сравняли счет усилиями Алисы Логвиновой. На 69-й минуте команды снова отправились в бомбоубежище, поскольку раздалась еще одна воздушная тревога. После отбоя тревоги команды вернулись на поле. До конца поединка счет остался неизменным - 1:1.

"Пантеры" на своем поле встречались с "Вересом". Первыми вышли вперед хозяева. Уманчанки забили уже на 10-й минуте поединка. Под занавес первой половины игры черкасский клуб отправил в ворота своих оппоненток еще два гола. После перерыва ровенчанки отреагировали на пропущенные мячи, однако спустя 2 минуты снова пропустили. Интриги не вышло. В концовке встречи в воротах гостей побывало еще два гола. Как итог, 6:1 в пользу "Пантер".

"Ворскла" на выезде играла с "Ладомиром". Фаворит этой пары был очевиден. Уже на 17-й минуте полтавчанки вырвались вперед - отличилась Яна Калинина. После перерыва полтавский клуб снова повел в счете - дубль оформила Калинина. Затем "Ворскла" забила еще два мяча: Вероника Андрухив сделала дубль и довела дело до разгрома - 4:0. Волынянки ничем не смогли ответить, потерпев третье поражение подряд.

"Колос" в гостях противостоял "Кривбассу". Команды начали игру довольного осторожно и первого гола пришлось ждать на 36-й минуте. Он был в пользу гостей. В начале второго тайма ковалевская команда была вынуждена играть вдесятером - вторую желтую карточку получила Дарина Краснобородько. Однако это не помешало "Колосу" отличиться во второй раз. В концовке поединка Людмила Кунина поставила победную точку - 2:0. Благодаря этому "Колос" опередил "Кривбасс" в турнирной таблице и теперь занимает 2-ю строчку. А это значит, что борьба за Лигу чемпионов продолжается.

"Мариуполь" уступил "Динамо". Киевлянки быстро вышли вперед усилиями Арины Кравец. Мариупольчанки сравняли счет перед уходом на перерыв. После перерыва киевская команда поразила ворота соперниц трижды. Мариупольчанки не смогли перевернуть ход событий и финальный свисток зафиксировал победу динамовок - 4.1

Тур закрывали "Металлист 1925" и "Шахтер". Судьбу встречи решил единственный мяч, забитый перед уходом на перерыв. Его авторкой стала Кристине Алексанян. Во второй половине встречи голов зрители больше не увидели. 1:0 - минимальная победа "Металлиста 1925".

Результаты 8-го тура

Группа 1. 8-й тур. 2-й этап/2-й круг

12 мая (воскресенье)

"Ладомир" - "Ворскла" 0:4

"Кривбасс" - "Колос" 0:2

13 мая (понедельник)

"Шахтер" - "Металлист 1925" 0:1

Группа 2. 8-й тур. 2-й этап/2-й круг

11 мая (суббота)

"Днепр-1" - "ЭМС-Подолье" 1:1

"Пантеры" - "Верес" 6:1

12 мая (воскресенье)

"Мариуполь" - "Динамо" 1:4