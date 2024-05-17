Женский чемпионат. Встреча Колоса с Ворсклой, Верес против Днепра-1 и другие матчи

Девятый тур второго этапа чемпионата Украины среди женщин открылся еще 8 мая. Тогда состоялся один матч - "Шахтер" на своем поле обыграл "Ладомир" со счетом 2:0. В составе победителей голами отметились Елизавета Молодюк и Алина Старухина.

Продолжится тур в пятницу, 17 мая. В этот день "Верес" сыграет в родных стенах с "Днепром-1". Команды подходят к очной встрече в разном настроении. У ровенчанок в пяти последних играх 1 ничья и 4 поражения. Днепрянки более стабильны - 4 победы и 1 ничья. Ровенский клуб пропустил на 26 гола больше, чем днепровский. Впрочем, отставание "Вереса" от "Днепра-1" составляет 21 пункт.

На следующий день запланировали два поединка. "Мариуполь" встретится с "Пантерами". У мариупольчанок дела, откровенно говоря, идут не очень гладко. Лишь один раз эта команда сумела одержать победу. Уманчанки также не блещут результатами. Хотя в обороне черкасская команда лучше - 51 мяч. В то время как у мариупольской 75. Игра первого круга второго этапа завершилась разгромной победой "Пантер" - 4:0.

"Ворскла" отправится в гости к "Колосу". Для полтавчанок данная встреча не будет иметь турнирного значения, так как они досрочно завоевали золотые медали. Ковалевская команда, в свою очередь, борется за серебро и путевку в Лигу чемпионов. Ближайший их преследователь - "Кривбасс" - отстает на 1 балл. Если говорить о предстоящем противостоянии, то "Ворскла" выиграла четыре из пяти матчей (1 ничья). Последние три - с общим счётом 13:0. "Колос" не проигрывает четыре поединка кряду - общий счет 5:0.

Заключительные игры тура пройдут в воскресенье. Соседи по турнирной таблице группы 1 - "Кривбасс" и "Металлист 1925" встретятся под Киевом, в Счастливом. Криворожанки находятся на 3-й строчке, харьковчанки, следовательно, на 4-й. Соперницы имеют равное количество очков - 38. Криворожская команда испытывает трудности - 1 победа и 1 ничья в пяти последних играх. Харьковский клуб демонстрируют относительно хорошие результаты - 3 ничьи и 2 победы. В первом круге игра этих команд завершилась вничью - 2:2.

"Динамо" отправится в гости к "ЭМС-Подолье". Киевлянки вернули себе 1-е место в таблице группы 2, обыграв в прошлом туре "Мариуполь" (4:1). Винничанки идут на 3-й строчке. Коллективы разделяет 6 очков. Если говорить про оборону команд, то по этому показателю преуспевают динамовки. Да и забивают они чаще, чем винничанки. Как раз в первом круге "Динамо" отправило в ворота "ЭМС-Подолье" пять безответных мячей. Удастся ли винницкому клубу взять реванш?

Расписание 9-го тура

Группа 1. 9-й тур. 2-й этап/2-й круг

8 мая (среда)

"Шахтер" - "Ладомир" 2:0

18 мая (суббота)

"Колос" - "Ворскла" 12:00

19 мая (воскресенье)

"Металлист 1925" - "Кривбасс" 11:00

Группа 2. 9-й тур. 2-й этап/2-й круг

17 мая (пятница)

"Верес" - "Днепр-1" 12:00

18 мая (суббота)

"Пантеры" - "Мариуполь" 11:00

19 мая (воскресенье)

"ЭМС-Подолье" - "Динамо" 16:00