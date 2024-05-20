Женский чемпионат. Ничья Ворсклы с Колосом, поражение Динамо и победа Металлиста 1925

Завершились все матчи 9-го тура второго этапа чемпионата Украины среди женщин. "Верес" в родных стенах встречался с "Днепром-1". Гости поля обеспечили себе комфортное преимущество еще до перерыва. Два гола в первой тайме забила Виктория Серемчук. Все попытки хозяев изменить ход встречи ни к чему ни привел. В итоге, победа "Днепра-1" со счетом 2:0.

"Пантеры" противостояли "Мариуполю". Уманчанки оказались удачливее в реализации моментов и под занавес первой половины игры дважды огорчили своих оппоненток. Дубль на свой счет записала Иванице Сантос. После перерыва рисунок игры особо не изменился и черкасский клуб закатил в ворота мариупольчанок еще два гола. Итоговый счет - 4:0 в пользу "Пантер".

"Ворскла" на выезде играла с "Колосом". Команды играли довольно осторожно. Для полтавчанок этот матч уже не имел никакого значения, а вот хозяйки еще не решили все свои вопросы. Ведь на кону - серебро и вторая путевка в Лигу чемпионов. Несмотря на все усилия, оба коллектива не смогли забить ни одного мяча. Счет в перерыве составил 0:0 и не изменился до финального свистка. Ковалевская команда впервые отобрала очки у чемпионок.

"Металлист 1925" на своем поле принимал "Кривбасс". Первый тайм прошел без голов, а вот во втором харьковчанки вышли вперед. На 46-й минуте счет открыла Тамила Химич. Вскоре хозяйки реализовали еще два момента. Лишь на 78-й минуте криворожанкам удалось отквитать один мяч. Как следствие, победа "Металлиста 1925" 3:1. Благодаря этому успеху харьковская команда поднялась на второе место, опередив "Колос", и теперь имеет шансы зацепиться за еврокубки.

В рамках заключительного тура "ЭМС-Подолье" встречался в домашнем поединке с "Динамо". Киевлянки первыми вышли вперед - на 31-й минуте счет открыла Анна Прокопенко. Винничанки отыгрались после перерыва усилиями Елены Марценюк. Под занавес противостояния хозяйки вырвали победу - 2:1. Решающим стало взятие ворот в исполнении Натальи Чуриковой.

Результаты 9-го тура

Группа 1. 9-й тур. 2-й этап/2-й круг

8 мая (среда)

"Шахтер" - "Ладомир" 2:0

18 мая (суббота)

"Колос" - "Ворскла" 0:0

19 мая (воскресенье)

"Металлист 1925" - "Кривбасс" 3:1

Группа 2. 9-й тур. 2-й этап/2-й круг

17 мая (пятница)

"Верес" - "Днепр-1" 0:2

18 мая (суббота)

"Пантеры" - "Мариуполь" 4:0

19 мая (воскресенье)

"ЭМС-Подолье" - "Динамо" 2:1