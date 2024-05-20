Женский чемпионат. Ничья Ворсклы с Колосом, поражение Динамо и победа Металлиста 1925
Состоялся предпоследний тур
Фото: ФК Динамо Київ
Завершились все матчи 9-го тура второго этапа чемпионата Украины среди женщин. "Верес" в родных стенах встречался с "Днепром-1". Гости поля обеспечили себе комфортное преимущество еще до перерыва. Два гола в первой тайме забила Виктория Серемчук. Все попытки хозяев изменить ход встречи ни к чему ни привел. В итоге, победа "Днепра-1" со счетом 2:0.
"Пантеры" противостояли "Мариуполю". Уманчанки оказались удачливее в реализации моментов и под занавес первой половины игры дважды огорчили своих оппоненток. Дубль на свой счет записала Иванице Сантос. После перерыва рисунок игры особо не изменился и черкасский клуб закатил в ворота мариупольчанок еще два гола. Итоговый счет - 4:0 в пользу "Пантер".
"Ворскла" на выезде играла с "Колосом". Команды играли довольно осторожно. Для полтавчанок этот матч уже не имел никакого значения, а вот хозяйки еще не решили все свои вопросы. Ведь на кону - серебро и вторая путевка в Лигу чемпионов. Несмотря на все усилия, оба коллектива не смогли забить ни одного мяча. Счет в перерыве составил 0:0 и не изменился до финального свистка. Ковалевская команда впервые отобрала очки у чемпионок.
"Металлист 1925" на своем поле принимал "Кривбасс". Первый тайм прошел без голов, а вот во втором харьковчанки вышли вперед. На 46-й минуте счет открыла Тамила Химич. Вскоре хозяйки реализовали еще два момента. Лишь на 78-й минуте криворожанкам удалось отквитать один мяч. Как следствие, победа "Металлиста 1925" 3:1. Благодаря этому успеху харьковская команда поднялась на второе место, опередив "Колос", и теперь имеет шансы зацепиться за еврокубки.
В рамках заключительного тура "ЭМС-Подолье" встречался в домашнем поединке с "Динамо". Киевлянки первыми вышли вперед - на 31-й минуте счет открыла Анна Прокопенко. Винничанки отыгрались после перерыва усилиями Елены Марценюк. Под занавес противостояния хозяйки вырвали победу - 2:1. Решающим стало взятие ворот в исполнении Натальи Чуриковой.
8 мая (среда)
"Шахтер" - "Ладомир" 2:0
18 мая (суббота)
"Колос" - "Ворскла" 0:0
19 мая (воскресенье)
"Металлист 1925" - "Кривбасс" 3:1
17 мая (пятница)
"Верес" - "Днепр-1" 0:2
18 мая (суббота)
"Пантеры" - "Мариуполь" 4:0
19 мая (воскресенье)
"ЭМС-Подолье" - "Динамо" 2:1
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