Объявлена заявка женской сборной Украины на матчи отбора Евро-2025 против Уэльса

Главный тренер национальной женской сборной Украины Владимир Пятенко объявил список из 23-х игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки и участия в двух матчах отбора Евро-2025 с командой Уэльса.

Соберется команда 26 мая в Киеве и отправится в город Жешув (Польша), где и будет проходить тренировочный сбор.

Матч 3-го тура отбора Уэльс - Украина состоится 31 мая в городке Лланели на стадионе "Парк Скарлетс". Время начала - 21:15 по Киеву.

Поединок 4-го тура между женскими сборными Украины и Уэльса пройдет 4 июня в польском городке Гродзиск-Великопольский на местном стадионе клуба "Варта" (Познань), "Респект Энерджи", и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Состав национальной женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон ("Ворскла" Полтава), Дарья Келюшик ("Кривбасс" Кривой Рог), Екатерина Боклач ("Марсель", Франция)

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все - "Ворскла" Полтава), Ольга Басанская ("Металлист 1925" Харьков), Любовь Шматко ("Галатасарай", Турция).

Полузащитники: Ирина Майбородина ("Колос" Ковалевка), Анна Петрик, Николь Козлова, Вероника Андрухив, Яна Калинина (все - "Ворскла" Полтава), Виктория Гирин ("Ладомир" Владимир), Елизавета Молодюк ("Шахтер" Донецк), Даяна Семкив ("Кривбасс" Кривой Рог), Тамила Химич, Натия Панцулая, Дарья Апанащенко (все - "Металлист 1925" Харьков).

Нападающие: Роксолана Кравчук ("Ворскла" Полтава), Ольга Овдийчук ("Фомгет", Турция), Инна Глущенко ("Ницца", Франция).