Полесье: Каким литературным словом можно оценить судейство Кристины Козорог в матче женского чемпионата с Минаем?

"Полесье" раскритиковало судейство Кристины Козорог в матче женского чемпионата Украины против "Миная" (3:4).

Клуб опубликовал официальное заявление по этому поводу.

"Футбольное ограбление! Арбитр матча Кристина Козорог грубо уничтожила любые шансы у ЖФК "Полесье" на переходные матчи в Высшую лигу.

Четыре красные карточки нашей команде! Первое удаление нашего игрока Софии Низовой произошло при счете 0:0. На время этот факт деморализовал нашу команду и мы пропустили два мяча. Но потому удалось в меньшинстве сравнять счет – 2:2. Почти сразу за свое дело взялась арбитр Кристина Козорог и удалила еще одного нашего игрока Ангелину Кирик. Впоследствии красную карточку получил и тренер команды Сергей Школьный. 9 против 11 и без одного из тренеров мы завершили основное время.

А в экстраймах нам удалось даже выйти вперед. Однако арбитр снова вмешалась в игру. Видео последнего удаления мы опубликуем отдельно. Счет 3:3 держался в составе 8 против 11. Арбитр Кристина Козорог продолжала игру вплоть до 123-й минуты, пока соперники не смогли забить четвертый мяч. После этого сразу раздался финальный свисток.

ЖФК "Полесье" умеет и принимает справедливые поражения, как это произошло в предыдущем матче с "Систерс", однако произвол и издевательство, которое устроила арбитр Кристина Козорог в матче с "Минаем", возмущает своей дерзостью.

ЖФК "Полесье" подали официальный протест на судейство Кристины Козорог. Мы осуждаем такие действия арбитра. Видим в этих действиях либо заангажированность, либо непрофессионализм. Такие люди убивают украинский футбол. Непрофессиональному и пристрастному судейству не место в профессиональном спорте.

Просим обратить внимание на матч и действия арбитрины Кристины Козорог всю футбольную общественность. Мы гордимся волей к победе нашей команды. Вопреки унижениям и издевательствам арбитра Кристины Козорог отыграть 120 минут без трех игроков и тренера против фактически 12 игроков – это несомненно подвиг. Весь Житомир стоя вам аплодирует! Вы для нас настоящие героини! Спасибо, команда!

110 минут матча. ЖФК "Полесье" героически с двумя красными ведет в счете – 3:2. Как тут Кристина Козорог придумывает красную карточку… Даже комментатор УАФ не понял что происходит.

Каким литературным словом можно оценить этот эпизод и судейство Кристины Козорог? – говорится в заявлении "Полесья".