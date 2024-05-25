Женский чемпионат. Днепр-1 сыграет с Пантерами, "дерби" Ворсклы с Металлистом 1925

В субботу, 25 мая состоятся заключительные матчи второго этапа чемпионата Украины среди женщин. По регламенту все игры последнего тура начнутся в одно и то же время - в 12:00

"Кривбасс" проведет домашний поединок против "Шахтера". Команды подходят к очной встрече не в лучших кондициях. У криворижанок четыре поражения кряду с общим счетом 14:2. У дончанок в пяти последних играх 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Криворожская команда занимает 4-е место в таблице группы 1, донецкий коллектив идет следом. При этом, соперниц разделяет 12 очков.

"Металлист 1925" отправится в гости к "Ворскле". Оба клуба демонстрируют приличные результаты. Если говорить про полтавчанок, то текущий сезон для них сложился положительно. Полтавский клуб может похвалиться и надежной обороной - 5 пропущенных мячей. Они являются единственными, кто пропустил меньше всех. Харьковчанки прибавили в весенней части сезона и находятся в верхней части таблицы. Будущее игра интересна еще тем, что "Ворскла" является правопреемницей харьковского "Жилстроя-2". А "Металлист 1925" прошлым летом объединился с "Жилстроем-1" и стал полноценной командой.

"Ладомир" сыграет на своем поле против "Колоса". Волынянки в последнее время испытывают трудности - 4 поражения в пяти последних матчах. Ковалевская команда, в свою очередь, выглядит неуязвимой - 2 победы и 3 ничьи. "Колос" с 40 баллами занимает 3-ю строчку и имеет шансы попасть в еврокубки. Но для этого нужно побеждать "Ладомир" и надеяться на поражение конкурента ("Металлиста 1925"). "Ладомир" идет на последней позиции, имея в своем активе 21 очко.

"Днепр-1" встретится с "Пантерами". У днепрянок дела складываются удачно - 4 победы и 1 ничья. Уманчанки, кажется, преодолели кризис . Показательны - две крупные победы подряд. В турнирной таблице соперниц разделяет 16 очков. Команда из Днепра находится на 1-м месте, клуб из Черкасс располагается на 4-й строчке. Игра первого круга второго этапа завершилась победой "Днепра-1" со счетом 2:1.

"Динамо" примет в родных стенах "Верес". Киевский клуб выглядит на голову выше ровенского. Ровенчанки не могут выиграть уже 9 матчей кряду. У динамовок 3 победы и 2 поражения. Да и забивают киевлянки чаще - 40 против 21." Верес" не блещет и в обороне - ровенской команде не удалось спасти собственные ворота 60 раз. Так что победа ровенчанкам нужна в первую очередь с психологической точки зрения.

"Мариуполь" будет противостоять "ЭМС-Подолье". Разница в классе между командами очевидна. Мариупольчанки находится в зоне вылета, одержав лишь одну победу в этом сезоне. Винничанки смотрятся более стабильными - 2 ничьи и 3 победы в 5 поединках. Мариупольский клуб пропустил на 27 голов больше, чем винницкий. Отрыв "Мариуполя" от "ЭМС-Подолье" составляет 22 пункта.

Расписание 10-го тура

Группа 1. 10-й тур. 2-й этап/2-й круг

25 мая (суббота)

"Кривбасс" - "Шахтер" 12:00

"Ворскла" - "Металлист 1925" 12:00

"Ладомир" - "Колос" 12:00

Группа 2. 10-й тур. 2-й этап/2-й круг

25 мая (суббота)

"Днепр-1" - "Пантеры" 12:00

"Динамо" - "Верес" 12:00

"Мариуполь" - "ЭМС-Подолье" 12:00