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Наталья Зинченко покинула Ворсклу - вместе с ней команда дважды подряд выигрывала чемпионат и Кубок

Женский футбол

У чемпионок будет новый тренер

Наталья Зинченко покинула Ворсклу - вместе с ней команда дважды подряд выигрывала чемпионат и Кубок

Фото: ФК Ворскла

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Тренер Наталья Зинченко завершила свое сотрудничество с женской командой "Ворсклы". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Конец сезона и конец моей работе в этом клубе. Я хочу поблагодарить всех девушек, что сделали для меня такой подарок в этой игре (против "Металлиста 1925" 1:0 - прим.). Я просила, чтобы мне было так легче уходить, чтобы сегодня были эмоции. Обе команды показали классный футбол. Мы с ними постоянно играли в красивый футбол и сегодня это получилось. Я очень благодарю девушек.

Пришло время мне их отпускать и немножко отдохнуть. Хочу поблагодарить всех болельщиков полтавской "Ворсклы", всех тех, кто поддерживал меня и в сложную минуту, и в радостную. Вы были рядом, вас мало, но вы были рядом. Хочу поблагодарить мой тренерский штаб. Александр Михайлович Митько был со мной с самого начала и до конца. Хочу поблагодарить, что он был рядом всегда. Всем людям клуба тоже благодарю. Они как семья нас приняли здесь. Это были очень классные два года.

Я хочу только пожелать удачи команде и руководству. Главная благодарность - это нашим ребятам и девушкам. Спасибо, что вы вернули нас в футбол два года назад. Мы не можем вам ничем помочь, только этими победами и эмоциями. Мы вас ждем, возвращайтесь живыми. Слава Украине"!, - сказала Наталья.

Отметим, что Зинченко возглавляла женскую команду "Ворсклы" с сентября 2022 года. Под ее руководством полтавчанки выиграли чемпионат и Кубок Украины два раза подряд (2022/23, 2022; 2023/24, 2023).

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Ворскла (Полтава) Наталья Зинченко
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
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