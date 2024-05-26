Женский чемпионат. Колос в Лиге чемпионов, Мариуполь вылетел, Верес и Пантеры в переходных матчах

В чемпионате Украины среди женских команд высшей лиги состоялись заключительные матчи. "Кривбасс" на своем поле встречался с "Шахтером". В первом тайме обе команды не расщедрились на голы. Поэтому первого момента пришлось ждать до 69-й минуты встречи, когда хозяева открыли счет. Спустя четыре минуты от криворожанок последовал второй мяч, авторкой его стала Виолета Тян. До конца финального свистка дончанки не сумели ничем ответить и арбитр зафиксировал победу "Кривбасса" - 2:0. Стоит заметить, что криворожская команда впервые выиграла за 5 матчей.

"Ворскла" в родных стенах принимала "Металлист 1925". До перерыва соперницы не смогли реализовать свои шансы. А во втором тайме удача была на стороне полтавчанок - на 71-й минуте отличилась Вероника Андрухив. Харьковчанки не смогли изменить ситуацию на поле, а хозяек вполне устроил такой результат 1:0. Также, как уже известно, Наталья Зинченко завершила работу на должности главного тренера "Ворсклы".

"Колос" обыграл на выезде "Ладомир". Единственный гол в поединке забила Ирина Санина (Катаева), отличившись с пенальти на 45-й минуте встречи. Итог - 1:0 в пользу ковалевской команды. Благодаря этой победе "Колос" занял 2-ю строчку в таблице и получил серебряные медали. Более того, подопечные Людмилы Покотило впервые в своей истории завоевали пропуск в женскую Лигу чемпионов сезона 2024/2025.

"Днепр-1" в домашнем поединке играл с "Пантерами". Днепрянки со старта взяли инициативу в свои руки, что привело к быстрому голу. На 10-й минуте свой момент реализовала Алиса Логвинова. На экваторе первого тайма хозяйки увеличили свое преимущество. После перерыва давление на ворота уманчанок продолжилось. Днепровская команда забила еще четыре раза и установила разгром - 6:0. Черкасский коллектив финишировал на 10-м месте и сыграет переходные матчи (дома/на выезде) с "Минаем", занявшим третью позицию в Первой лиге. Поединки состоятся 1 и 6 июня.

"Верес" на выезде потерпел поражение от "Динамо". Исход встречи решил единственный забитый мяч на 3-й минуте, автором которого стала динамовка Аделина Намазова. Как следствие, 1:0 в пользу киевского коллектива. Ровенчанки, занявшие 11-ю строчку, проведут переходный поединок (дома/на выезде) с "Оболонью", которая финишировала второй в Первой лиге. Матчи сыграют 1 и 6 июня. К слову, мужская команда "Вереса" тоже поборется за право остаться в элитном дивизионе. Их соперником будет перволиговый "Эпицентр".

"ЭМС-Подолье" одержало разгромную победу над "Мариуполем". Винничанки открыли счет под занавес первого тайма усилиями Елены Марценюк. После перерыва Марценюк снова вывела свою команду вперед. В концовке встречи винницкая команда дважды огорчила мариупольчанок. Сначала на 90-й минуте отличилась Наталья Чурикова, а затем на 90+1 свой мяч провела Марценюк. Уверенная победа "ЭМС-Подолье" 4:0. "Мариуполь" занял 12-е место и перейдет в Первую лигу.

В высшую лигу сразу пробился чемпион Первой лиги - "Систерс" из Одессы.

Результаты 10-го тура

Группа 1. 10-й тур. 2-й этап/2-й круг

25 мая (суббота)

"Кривбасс" - "Шахтер" 2:0

"Ворскла" - "Металлист 1925" 1:0

"Ладомир" - "Колос" 0:1

Группа 2. 10-й тур. 2-й этап/2-й круг

25 мая (суббота)

"Днепр-1" - "Пантеры" 6:0

"Динамо" - "Верес" 1:0

"Мариуполь" - "ЭМС-Подолье" 0:4