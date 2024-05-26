В Женской ЛЧ 2024/25 дебютирует еще одна украинская команда

Закончился второй этап украинского чемпионата среди женщин. Полтавская "Ворскла" завоевала уже пятое золото за 20-летнее существование. Напомним, что с сентября 2022-го это официальный правопреемник харьковского "Жилстроя-2".

Борьба за серебро продолжалась до последнего тура между "Колосом", "Кривбассом" и "Металлистом 1925". Ковалевка благодаря пенальти одолела в гостях "Ладомир" (1:0) и заняла второе место.

Команда из Киевщины впервые пробилась в Женскую ЛЧ. "Хлеборобы" выступают в элите с 2021-го, а в прошлом сезоне завоевали бронзу.