В Женской ЛЧ 2024/25 дебютирует еще одна украинская команда
Еще один коллектив попробует свои силы в главном евротурнире
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Закончился второй этап украинского чемпионата среди женщин. Полтавская "Ворскла" завоевала уже пятое золото за 20-летнее существование. Напомним, что с сентября 2022-го это официальный правопреемник харьковского "Жилстроя-2".
Борьба за серебро продолжалась до последнего тура между "Колосом", "Кривбассом" и "Металлистом 1925". Ковалевка благодаря пенальти одолела в гостях "Ладомир" (1:0) и заняла второе место.
Команда из Киевщины впервые пробилась в Женскую ЛЧ. "Хлеборобы" выступают в элите с 2021-го, а в прошлом сезоне завоевали бронзу.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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