Плей-офф женского чемпионата. Верес примет Оболонь, Минай сыграет с Пантерами
Первые игры
Фото: ФК Оболонь
Двумя поединками в субботу начнется раунд переходных матчей за места в высшем дивизионе чемпионата Украины на сезон-2024/25.
Стартовать плей-офф будет в Ровно. Там отношения будут выяснять "Верес" и "Оболонь". Ровенчанки заняли 11-ю строчку в УПЛ, набрав 9 очков в 21 матче. Киевлянки - серебряный призер Первой лиги: на финальном этапе они обыграли "Минай" (2:1). "Верес" на протяжении сезона испытывал трудности. Подопечные Елены Рудой одержали лишь две победы при три ничьих. "Оболонь", в свою очередь, выиграи 12 игр (1 ничья и 1 поражение). Всего за этот период ровенская команда забила 21 гол при 61 пропущенных. У киевского коллектива 52:11. Ранее эти команды не встречались между собой.
Позднее "Пантеры" на домашней арене встретятся с "Минаем". Уманчанки финишировали на 10-й строчке в УПЛ, набрав 17 баллов в 21 матче. Закарпатский клуб на финальном этапе уступил "Оболони" (1:2) и завоевал бронзу. Черкасская команда одержала 5 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 14 поражений. "Минай" выглядит более убедительно - 13 побед и 1 поражения в 14 матчах. Более того, они могут похвастаться и надежной обороной - 3 пропущенных мяча. У "Пантер" совсем другая ситуация - им не удалось сохранить свои ворота на замке 57 раз. Команды еще не играли между собой.
Плей-офф за место в высшей лиги в сезоне-2024/25
Первые матчи
1 июня (суббота)
"Верес" - "Оболонь" 12:00
"Пантеры" - "Минай" 16:00
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