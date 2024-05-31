Пятенко: Статус британок будет стимулировать украинок быть мотивированными
Наставник женской сборной Украины - о предстоящем матче с Уэльсом
Фото: womensfootball.com.ua
Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о последних новостях из расположения команды.
- Сначала провели многодневный этап подготовки в польском Ряшеве, куда отправились на следующий день после завершения чемпионата Украины в элитном дивизионе. Все, что планировали, - выполнили. Вчера авиарейсом Жешув - Бристоль прибыли в Великобританию. Затем преодолели на автобусе еще более 100 километров до городка Лланели, где и состоится в пятницу поединок.
- В Уэльс прибыли в оптимальном составе?
- К сожалению, нет. Из-за повреждений нам не помогут Елизавета Молодюк, Надежда Кунина, Ирина Майбородина, Леся Ольхова, Виктория Гирин, а Яна Малахова из-за отсутствия британской визы сможет сыграть только в повторном поединке с Уэльсом 4 июня на нейтральном поле в Польше.
- Какой информацией владеете о соперницах?
- Почти все игроки Уэльса задействованы в чемпионате Англии - одном из самых престижных в Европе. У этой сборной длинная скамейка запасных, что позволяет ей действовать в высоком темпе, используя различные тактические настройки.
- На старте отбора британки сокрушили других оппоненток по группе - футболисток Хорватии и Косова...
- Статус британок как лидера группы будет только стимулировать украинок продемонстрировать все, что умеют. Важно, что это противостояние состоится сразу после завершения чемпионата Украины, поэтому, мои подопечные находятся в хорошем игровом тонусе. Турнирное положение заставляет украинок играть только на победу, - рассказал Пятенко.
Матч 3-го тура отбора Уэльс - Украина состоится 31 мая в городке Лланеле на стадионе "Парк Скарлетс". Время начала - 21:15 по Киеву.
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