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Уэльс - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора женского Евро-2025

Женский футбол

Смотреть матч квалификации Евро-2025 среди женщин

Уэльс - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора женского Евро-2025

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Сегодня, 31 мая, женская сборная Украины проведет матч 3-го тура отбора Евро-2025 против команды Уэльса. Поединок пройдет в валлийском городе Лланеле на стадионе "Парк Скарлетс".

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:15. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ.

Ответный матч Украина - Уэльс сыграют 4 июня в польском городке Гродзиск-Великопольский.

Напомним, что в стартовом поединке подопечные Володомира Пятенко обыграли футболисток Косово (2:0), а сборная Хорватии на выезде уступила Уэльсу (0:4). Во 2-м туре украинки неожиданно уступили хорваткам (0:1), а валийки не оставили шансов сборной Косово (6:0).

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Квалификация Евро-2025 среди женщин
Лига В. Группа 4. 3-й тур
Уэльс 21:15 Украина
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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