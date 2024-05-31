Уэльс - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора женского Евро-2025
Смотреть матч квалификации Евро-2025 среди женщин
Фото: пресслужба УАФ
Сегодня, 31 мая, женская сборная Украины проведет матч 3-го тура отбора Евро-2025 против команды Уэльса. Поединок пройдет в валлийском городе Лланеле на стадионе "Парк Скарлетс".
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:15. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ.
Ответный матч Украина - Уэльс сыграют 4 июня в польском городке Гродзиск-Великопольский.
Напомним, что в стартовом поединке подопечные Володомира Пятенко обыграли футболисток Косово (2:0), а сборная Хорватии на выезде уступила Уэльсу (0:4). Во 2-м туре украинки неожиданно уступили хорваткам (0:1), а валийки не оставили шансов сборной Косово (6:0).
Квалификация Евро-2025 среди женщин
Лига В. Группа 4. 3-й тур
Уэльс 21:15 Украина
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ
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