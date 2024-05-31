Женская сборная Украины на выезде отстояла ничью с лидером группы отбора Евро-2025 Уэльсом
Валлийки были лучше, но ничью наша команда заслужила
faw.cymru
Женская сборная Украины провела свой третий матч в отборочной группе Евро-2025.
После победы над Косово (1:0) и поражения от Хорватии (0:1) сегодня наши девушки на выезде играли с лидером группы – Уэльсом.
Матч начался очень позитивно для нас – уже на 3-й минуте Андрухив воспользовались привозом голкипера и защитницы хозяек поля, который не разобрались между собой, и открыла счет.
Почти все оставшееся время сборная Украины, действуя по счету, играла от обороны, и играла успешно. Но все-таки на 63-й минуте сборная Уэльса отыгралась – после удара по воротам мяч попал в руку Басанской, судья дала пенальти, который и был четко реализован.
Остаток матча валлийки провисели на наших воротах, но наши девушки все-таки смогли отстоять ничью – 1:1.
Таким образом, наша команда сохраняет третье место в своей группе и свой следующий матч проведет 4 июня все с тем же Уэльсом, но уже дома.
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Где и когда смотреть финал Лиги чемпионов
- Обновился состав сборной Украины U-23 - Ротань может рассчитывать на 26 игроков
- Официально. Владислав Калитвинцев покинул Александрию
- Пятенко: Статус британок будет стимулировать украинок быть мотивированными
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО