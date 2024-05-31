Женская сборная Украины на выезде отстояла ничью с лидером группы отбора Евро-2025 Уэльсом

Женская сборная Украины провела свой третий матч в отборочной группе Евро-2025.

После победы над Косово (1:0) и поражения от Хорватии (0:1) сегодня наши девушки на выезде играли с лидером группы – Уэльсом.

Матч начался очень позитивно для нас – уже на 3-й минуте Андрухив воспользовались привозом голкипера и защитницы хозяек поля, который не разобрались между собой, и открыла счет.

Почти все оставшееся время сборная Украины, действуя по счету, играла от обороны, и играла успешно. Но все-таки на 63-й минуте сборная Уэльса отыгралась – после удара по воротам мяч попал в руку Басанской, судья дала пенальти, который и был четко реализован.

Остаток матча валлийки провисели на наших воротах, но наши девушки все-таки смогли отстоять ничью – 1:1.

Таким образом, наша команда сохраняет третье место в своей группе и свой следующий матч проведет 4 июня все с тем же Уэльсом, но уже дома.

Уэльс – Украина 1:1

Голы: Бартон (64, пен.) – Андрухив (3)

Украина: Келюшик, Басанская, Любовь Шматко, Апанащенко (Корсун, 64), Петрик, Овдийчук (Глущенко, 46), Семкив, Химич, Андрухив, Калинина (Панцулая, 75), Кравчук (Козлова, 87)