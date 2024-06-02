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Тренер женской сборной Украины: Больше владели британки, все же, чувствовалось, что украинки контролируют ход событий

Женский футбол

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Тренер женской сборной Украины: Больше владели британки, все же, чувствовалось, что украинки контролируют ход событий

Фото: womensfootball.com.ua

Новина українською

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился своими комментариями о гостевом матче против Уэльса в квалификации чемпионата Европы 2025 года.

"Где-то был настрой на быстрый гол, который бы добавил нам вдохновения, а британкам усложнил жизнь. И Вероника Андрухив в дебюте не упустила свой шанс. Далее расчет был на то, что хозяйки, чтобы выровнять положение будут наступать большими силами и благодаря надежной игре в отборе, подборах можно будет выбегать в быстрые контратаки и использовать свободные зоны на половине поля Уэльса. И хотя инициативой больше владели британки, все же, чувствовалось, что украинки контролируют ход событий.

После реализованного пенальти британки таки сравняли счет во втором тайме, но на уверенности украинок это не сказалось. Считаю, что гости заслужили на очко в противостоянии с лидером квартета. Следует отдать должное всем подопечным, а также 12 игроку - много наших соотечественников пришли поддержать украинок в Ланнели. Теперь по возвращении в Польшу важно восстановиться, вылечить повреждения и во всеоружии подойти к повторному поединку с британками, который состоится 4 июня. Кстати, в нем сможет сыграть Яна Малахова, которая не выезжала в Уэльс из-за отсутствия визы".

Напомним, женская сборная Украины сыграла вничью с Уэльсом, 1:1. 4 июня сборная Украины проведет домашний поединок с Уэльсом.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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