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Плей-офф женского чемпионата. Верес и Оболонь обменялись голами, Пантеры победили Минай

Женский футбол

Команды провели первые матчи

Плей-офф женского чемпионата. Верес и Оболонь обменялись голами, Пантеры победили Минай

Фото: НК Верес

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 1 июня состоялись первые матчи плей-офф за место в Высшей лиги сезона-2024/25. "Верес" на свое поле принимал "Оболонь". Киевлянки довольно быстро открыли счет, уже на 5-й минуте встречи отличилась Ирина Василюк. На экваторе первого тайма ровенчанки сравняли счет усилиями Анастасии Ляхович. После перерыва команды не забивали. В конце концов, финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 1:1. Теперь все решится в ответном матче, который проведут 6-го числа в Киеве.

К слову, первые команды "Вереса" и "Оболони" сохранили свои места в УПЛ, обыграв "Эпицентр" и "Левый Берег" соответственно.

"Пантеры" в родных стенах встречались с "Минаем". Хозяйки со старта взяли инициативу в свои руки, что привело к быстрому голу. На 4-й минуте свой шанс реализовала Анна Миргородская. Спустя 15 минут уманчанки увеличили свое преимущество. Во второй половине игры черкасская команда закатила еще один мяч. Закарпатский клуб не смог перевернуть ход событий. Счет 3:0 в пользу "Пантер". Ответная встреча пройдет 6 числа.

Плей-офф за место в высшей лиги в сезоне-2024/25

Первые матчи

1 июня (суббота)

"Верес" - "Оболонь" 1:1
"Пантеры" - "Минай" 3:0

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