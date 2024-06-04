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Украина - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора женского Евро-2025

Женский футбол
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Смотреть матч квалификации Евро-2025 среди женщин

Украина - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора женского Евро-2025

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Сегодня, 4 июня женская сборная Украины проведет формально домашний матч против Уэльса в рамках 4-го тура отбора Евро-2025. Игра пройдет в польском городке Гродзиск-Великопольский, на местно стадионе клуба "Варта Познань" - "Респект Энерджи".

По итогам трех туров украинки занимают 3 место в группе В, набрав 4 очка

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по Киеву. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ и Суспільне Спорт, а также местных каналах Суспільне.

Напомним, 31 мая подопечные Владимира Пятенко сыграли вничь (1:1) с Уэльсом в матче 3-го тура.

Квалификация Евро-2025 среди женщин
Лига В. Группа 4. 4-й тур
4 июня 2024 год
Украина 21:00 Уэльс
Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, Суспільне

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Трансляция матча Украина - Уэльс
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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