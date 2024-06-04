Украина - Уэльс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора женского Евро-2025

Сегодня, 4 июня женская сборная Украины проведет формально домашний матч против Уэльса в рамках 4-го тура отбора Евро-2025. Игра пройдет в польском городке Гродзиск-Великопольский, на местно стадионе клуба "Варта Познань" - "Респект Энерджи".

По итогам трех туров украинки занимают 3 место в группе В, набрав 4 очка

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по Киеву. Смотреть можно на YouTube-канале УАФ и Суспільне Спорт, а также местных каналах Суспільне.

Напомним, 31 мая подопечные Владимира Пятенко сыграли вничь (1:1) с Уэльсом в матче 3-го тура.

Квалификация Евро-2025 среди женщин

Лига В. Группа 4. 4-й тур

4 июня 2024 год

Украина 21:00 Уэльс

Видеотрансляция - YouTube-канал УАФ, Суспільне