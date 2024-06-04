Отбор Евро-2025. Женская сборная Украины с двумя красивейшими голами снова играет вничью с Уэльсом
Шансы на выход на Евро-2025 сохраняются
faw.cymru
Женская сборная Украины провела свой четвертый матч в отборочной группе Евро-2025.
3 дня назад наша команда отстояла выездную ничью (1:1) с фаворитом группы Уэльсом, а сегодня в Польше снова играла с валлийками.
Гости на правах фаворита больше владели мячом и с самого начала начали оказывать давление на наши ворота. Впрочем, наша команда довольно уверенно оборонялась, а на 34-й минуте разогнала идеальную контру, с переводами на фланг и обратно в центр и с идеальным завершением от Калининой – 1:0.
После перерыва валлийки все так же продолжали поддавливать, а наши девушки продолжали уверенно обороняться. К сожалению, до поры до времени.
На 74-й минуте судья дала довольно спорный пенальти в ворота сборной Украины, который четко реализовала Бартон, а еще через три минуты Фишлок забила эффектным дальним ударом.
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В концовке матча все силы нашей сборной были брошены в атаку, и это дало результат. На последней компенсированной, 90+7 минуте Николь Козлова после навеса с фланга забила головой очень красивый гол и все-таки вырвала ничью для нашей команды.
2:2, и наши девушки сохраняют шансы как на первое, так и на второе место в группе, но для этого в двух последних поединках нужно обыгрывать Косово и Хорватию.
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