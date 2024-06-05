Пятенко: Все голы, забитые в ворота британок, были из разряда рабочих

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко оценил действия своих подопечных в двух поединках с Уэльсом в квалификации Евро-2025.

- Считаю, что мы заслуженно сыграли вничью и в гостях - 1:1, и в ответном матче - 2:2, хотя по стилистике эти поединки были разными.

- Обратили внимание на то, что в матче на нейтральном поле в Польше стартовый состав украинской сборной был таким же, как и в Уэльсе ...

- Что-то менять не было смысла, ведь подопечные на выезде выполнили установку. Где-то оправдался расчет на быстрый гол. Выйдя вперед, контролировали ход событий на поле, хотя хозяйки и владели территориальным преимуществом. Когда же в середине второго тайма британки выровняли положение, то наши девушки не стушевались и сдержали дальнейшее давление. Пользуясь случаем, отмечу нашего 12 игрока - немало соотечественников, которые находятся сейчас в Уэльсе, пришли поддержать украинок. Спасибо.

- Долгое время украинки вели и во втором поединке, хотя эксперты считали фаворитками британок...

- Начало было очень сложным, британки времени на разведку не тратили и создавали угрожающие моменты после серии угловых. Мы все же выстояли, а затем после четко разыгранной комбинации заставили гостей капитулировать. Затем где-то выбил из колеи довольно сомнительный пенальти, который британки в середине второго тайма реализовали. Увы, через несколько минут соперницы забили во второй раз...

- В этот ключевой момент не появились сомнения относительно положительного итога для украинок?

- Нет, потому что я знал, что девушки очень мотивированы и оправятся. Были надежды и на свежих игроков, которые, выйдя на замену, добавят динамики. И когда на восьмой компенсированной минуте Николь Козлова сравняла счет, это было справедливо...

- Кого-то выделите среди подопечных?

- Это не буду делать. Все девушки - молодцы, после изнурительного сезона на клубном уровне они собрались и сыграли через не могу, защищая честь главной команды страны. Это много значит, как и то, что все голы, забитые в ворота британок, были из разряда рабочих.

- Что дальше?

- В июле на очереди противостояние с футболистками Хорватии и Косова. Нам надо побеждать, - сказал Пятенко.