Плей-офф женского чемпионата. Анонс ответных матчей

6 июня пройдут ответные матчи плей-офф за место в Высшей лиги сезона-2024/25. "Минай" на своем поле сыграет с "Пантерами". В Черкассах победу одержали хозяева со счетом 3:0, буквально забрав надежду на сохранение в УПЛ. Закарпатскому клубу необходимо выиграть с разницей в три гола, чтобы как минимум перевести игру в дополнительное время. Уманчанкам, в свою очередь, достаточно сыграть вничью или даже проиграть с разницей в один мяч. Однако легкой прогулки у "Пантер" точно не выйдет. "Минай" в родных стенах будет стараться не дать соперницам ничего создать у своих ворот.

"Оболонь" и "Верес" сохранили интригу на ответную дуэль. Первый поединок этих команд завершился 1:1, поэтому шансы в решающем противостоянии равны. Играть будут на удержания счета - до определенного времени. Киевлянки имеют преимущество за счет успехов в Первой лиге. Ровенчанки в последнее время не впечатляли. Разница забитых и пропущенных мячей в пользу киевского клуба 52:11. У ровенского клуба отрицательный баланс (-40). Матч должен получится интересным и простой победы точно ни у кого не будет.

Плей-офф за место в высшей лиги в сезоне-2024/25

Ответные матчи

6 июня (четверг)

"Минай" - "Пантеры" 13:00

"Оболонь" - "Верес" 18:00