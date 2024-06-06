Плей-офф женского чемпионата. Пантеры сохранили место в элите, Верес отправился в Первую лигу

6 июня состоялись ответные переходные матчи с участием женских команд. Первую пару плей-офф составили "Минай" и "Пантеры". В первой игре уманчанки уверенно обыграли соперниц - 3:0. Ответная игра на Закарпатье прошла без сюрпризов. Черкасский клуб первым вышел вперед - на 21-й минуте счет открыла Иванице Сантос. Спустя 10 минут подопечные Юрия Деренюк реализовали еще два момента. Отличились Мария Тихонова и Кристина Рошка. В концовке встречи арбитр поединка Анастасия Романюк назначила 11-метровый в ворота "Миная". К точке подошла Оксана Билокур и с ее ударом справилась Кристина Калинич. Однако пенальти пришлось перебивать, так как кипер вышла раньше времени с линии ворот. Со второй попытки Билокур забила, сделав счет 4:0. Хозяйки поля, к сожалению, не сумели переломить ход встречи. И даже родные стены не помогли. В итоге по сумме двух матчей "Пантеры" победили 7:0 и сохранили за собой место в высшей лиги.

Вторую путевку разыграли "Оболонь" и "Верес". В первом матче соперницы не определили сильнейшую - 1:1. Во второй встрече команды начали игру осторожно и первого гола пришлось ждать на 37-й минуте. Он был в пользу ровенчанок - отличилась Анастасия Забитовская. Киевлянкам удалось сравнять счет после перерыва - свой момент реализовала Ярина Скиряк. Основное время поединка завершилось ничьей на табло и игра перешла в экстратаймы, где все решил удар киевской команды - на 103-й минуте Ольга Квач забила победный мяч. Таким образом, по сумме двух матчей "Оболонь" оказалась сильнее 3:2 и пробилась в элиту. "Верес" будет играть в Первой лиге.

Плей-офф за место в высшей лиги в сезоне-2024/25

Ответные матчи

6 июня (четверг)

"Минай" - "Пантеры" 0:4 (общий счет 0:7)

"Оболонь" - "Верес" 2:1 (общий счет 3:2)