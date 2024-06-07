Состоялась жеребьевка Евро-2025 среди девичьих сборных до 17 лет и до 19 лет

Сегодня, 7 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Евро-2025 среди девичьих сборных до 19 лет и до 17 лет.

Девичья команда WU-17 в нынешнем европейском первенстве в своей группе второго раунда заняла последнее место и вылетела в Лигу В. По итогам жеребьевки первого раунда подопечные Сергея Сапронова попали в группу В2, где сыграют с командами Румынии, Мальты и Молдовы .

Матчи состоятся в период с 1 июля по 3 декабря 2024 года.

Молодежная женская сборная WU-19 в нынешнем европейском первенстве в своей группе второго раунда заняла последнее место и вылетела в Лигу В. По итогам жеребьевки первого раунда подопечные Натальи Игнатович попали в группу В6, где сыграют с командами Израиля и Армении.

Матчи состоятся в периоды с 8-го по 16 июля, с 21-го по 29 октября, с 25 ноября по 3 декабря 2024 года.

Фото - UEFA