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Состоялась жеребьевка Евро-2025 среди девичьих сборных до 17 лет и до 19 лет

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Состоялась жеребьевка Евро-2025 среди девичьих сборных до 17 лет и до 19 лет

Фото: uefa.com

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Сегодня, 7 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Евро-2025 среди девичьих сборных до 19 лет и до 17 лет.

Девичья команда WU-17 в нынешнем европейском первенстве в своей группе второго раунда заняла последнее место и вылетела в Лигу В. По итогам жеребьевки первого раунда подопечные Сергея Сапронова попали в группу В2, где сыграют с командами Румынии, Мальты и Молдовы.

Матчи состоятся в период с 1 июля по 3 декабря 2024 года.

Состоялась жеребьевка Евро-2025 среди девичьих сборных до 17 лет и до 19 лет - изображение 1

Молодежная женская сборная WU-19 в нынешнем европейском первенстве в своей группе второго раунда заняла последнее место и вылетела в Лигу В. По итогам жеребьевки первого раунда подопечные Натальи Игнатович попали в группу В6, где сыграют с командами Израиля и Армении.

Матчи состоятся в периоды с 8-го по 16 июля, с 21-го по 29 октября, с 25 ноября по 3 декабря 2024 года.

Состоялась жеребьевка Евро-2025 среди девичьих сборных до 17 лет и до 19 лет - изображение 2
Фото - UEFA
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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