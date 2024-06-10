Определено место проведения матча Украины и Хорватии в отборе женского Евро

Определено место проведения домашнего матча национальной женской сборной Украины в квалификационном турнире Евро-2025.

Украинская ассоциация футбола при поддержке Футбольной федерации Северной Македонии согласовала с УЕФА место проведения матча женской сборной Украины в рамках отбора чемпионата Европы-2025.

Поединок заключительного, 6-го, тура Украина - Хорватия пройдет 16 июля в столице Северной Македонии, Скопье, на стадионе тренировочного центра местной федерации футбола (FFM Training Centre), который способен принять на своих трибунах около 2,5 тыс. зрителей.

Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, что подопечные Владимира Пятенко занимают 3-е место в группе В4, набрав 5 очков.