Определено место проведения матча Украины и Хорватии в отборе женского Евро
Игра состоится 16 июля
Фото: пресслужба УАФ
Определено место проведения домашнего матча национальной женской сборной Украины в квалификационном турнире Евро-2025.
Украинская ассоциация футбола при поддержке Футбольной федерации Северной Македонии согласовала с УЕФА место проведения матча женской сборной Украины в рамках отбора чемпионата Европы-2025.
Поединок заключительного, 6-го, тура Украина - Хорватия пройдет 16 июля в столице Северной Македонии, Скопье, на стадионе тренировочного центра местной федерации футбола (FFM Training Centre), который способен принять на своих трибунах около 2,5 тыс. зрителей.
Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.
Отметим, что подопечные Владимира Пятенко занимают 3-е место в группе В4, набрав 5 очков.
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