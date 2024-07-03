Ворскла официально получила нового тренера женской команды

ЖФК "Ворскла" представила нового главного тренера. Им стал известный в женском футболе 39-летний специалист - Владимир Ефимако, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

На этой должности он сменил Наталью Зинченко, которая покинула клуб после завершения сезона-2023/24.

Прошлый сезон Владимир Александрович провел на тренерском мостике ЖФК "Динамо". Еще раньше он также успешно возглавлял ЖФК "Кривбасс".

Срок действия соглашения специалиста с полтавским клубом не разглашается. На стадионе "Ворскла-Смена" в Нижних Млинах почти при 35-градусной жаре состоялась и ознакомительная тренировка команды.

По итогам минувшей кампании "Ворскла" выиграла чемпионат и Кубок Украины.

Также отмечается, что "Ворсклу" покинули вратари Алла Герасимчук и Дарья Бондарчук, защитница Анна Петрик и игроки атакующего звена - Николь Козлова и Вероника Андрухив.

В то же время из аренды в "Шахтере" вернулась защитница София Луцан, а из ЖФК "Мариуполь" Екатерина Юзва, которая играет в полузащите.