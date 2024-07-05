Динамо расформировало женскую команду

Киевское "Динамо", второй раз в своей истории, решило расформировать женскую команду.

В то время, как на футбольной карте мира, все больше и больше женских футбольных команд появляются в структурах мужских клубов, один из самых известных украинских футбольных брендов Европы решил пойти другим путем.

Как сообщает пресс-служба Всеукраинской Ассоциации женского футбола, киевский клуб решил вывести женскую команду из структуры клуба и подписал договор сотрудничества со СК "Ладомир" из Владимира и таким образом, снимает свою команду с участия в чемпионате Украины по футболу среди женских клубов Высшей лиги сезона 2024/2025 гг.

Женская футбольная команда "Динамо" была основана в Киеве в 1989 году на базе одноименного мужского клуба. В 1990 году клуб дебютировал в высшей лиге СССР.

В 1992 году клуб стал участником дебютного розыгрыша в Высшей лиге Украины и выиграл чемпионат и кубок Украины - став первым чемпионом независимой Украины, а следующем сезоне, в 1993 году, клуб занял второе место чемпионата и стал финалистом кубка. В финале "Динамо" уступило "Арене" (Киев) со счетом 4:1. В конце 1994 года, с приходом нового руководства женская команда клуба была расформирована.

26 лет понадобилось на восстановление истории, и уже в сезоне 2020-2021 годов женский коллектив "Динамо" был вновь сформирован и стартовал в Первой лиге Украины. Получив право играть в высшем дивизионе и вернув расположение болельщиков, женская команда, к сожалению, снова прекращает свое существование.

"Динамо" завершило сезон 2023/24 на итоговом 8-м месте в Высшей лиге, заняв второе место в группе 2 второго этапа.