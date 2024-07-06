Намекнула на сексизм. Полузащитница киевского Динамо рассказала о расформировании женской команды

Полузащитница женской команды киевского "Динамо" Анастасия Сикорская рассказала о том, какое отношение Игоря Суркиса к девушкам в футболе.

"То, как относилось к нам руководство, как оно с нами разговаривало - для них женская команда и вообще женщины в спорте - это что-то такое странное. Поэтому не думаю, что, даже если бы пошли протестовать, что-то бы от этого было.

Как проявлялось это отношение? Например, Аня Прокопенко заходит в раздевалку, а там кто-то из руководства сидит, может, Суркис. Она поздоровалась нормально, а он в ответ ничего не говорит, только - "Вы знаете, что бы сделал Лобановский, если бы увел женщин здесь?", — рассказала Сикорская.