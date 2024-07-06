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Намекнула на сексизм. Полузащитница киевского Динамо рассказала о расформировании женской команды

Женский футбол
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Рассказала об отношении Игоря Суркиса к девушкам на базе

Намекнула на сексизм. Полузащитница киевского Динамо рассказала о расформировании женской команды

Фото: ФК Динамо

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Полузащитница женской команды киевского "Динамо" Анастасия Сикорская рассказала о том, какое отношение Игоря Суркиса к девушкам в футболе.

"То, как относилось к нам руководство, как оно с нами разговаривало - для них женская команда и вообще женщины в спорте - это что-то такое странное. Поэтому не думаю, что, даже если бы пошли протестовать, что-то бы от этого было.

Как проявлялось это отношение? Например, Аня Прокопенко заходит в раздевалку, а там кто-то из руководства сидит, может, Суркис. Она поздоровалась нормально, а он в ответ ничего не говорит, только - "Вы знаете, что бы сделал Лобановский, если бы увел женщин здесь?", — рассказала Сикорская.

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Напомним, перед жеребьевкой нового сезона киевское "Динамо" приняло решение о расформировании женской команды.

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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